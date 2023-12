Subterfuge Records llega a México “sin estratagemas mercadológicas, lo nuestro es pasional”

Es inmensa la lista de bandas que durante tres décadas Subterfuge Records ha proyectado, yendo de los viniles y las cintas para llegar a los CD´s y las plataformas digitales. La historia arranca con Australian Blonde (Pizza pop, 1993) y prosigue sin desmayo con nombres de la estatura de Manta Ray, Los Fresones Rebeldes, Mercromina o Fangoria, por citar unos pocos clásicos. A la fecha, el sello español sigue abrazando sonidos novedosos, tal como el comandante del barco, Carlos Galán Pascual, resume en entrevista: “Tenemos en nuestro haber como 1 800 referencias, unas 9 000 canciones”.

Dover, Neuman, Tulsa, Annie B Sweet, Pauline en la Playa, Viva Suecia, McEnroe, Sterlin, Niña Polaca, La La Love You… tantos exponentes de pop bien calibrado. Subterfuge Records encontró de modo contundente que México amaba este tipo de sonido cuando en 2015 Los Fresones Rebeldes aterrizaron en el Vive Latino. La banda estaba formalmente disuelta para entonces, pero fue tal el impacto recibido por su público azteca que decidió reintegrarse. Por su lado, Galán Pascual lo tuvo más o menos claro entonces: de este lado del charco había una audiencia ansiosa por saber más del catálogo firmado por el sello madrileño.

El breve repaso histórico viene al cuento debido a que la firma ha anunciado que tendrá presencia en México a partir de 2024. Gran noticia para los amantes del pop ibérico, aunque también para los músicos mexicanos que podrían encontrar una plataforma de proyección gracias a Subterfuge. Pactamos cita con Carlos, el mencionado artífice de “un sueño que empezó en el año 89 con un fanzine y continuó con un disco de éxitos en el 93. A partir de entonces, mi hobbie se convirtió en mi profesión. Más de tres décadas después, sigo con el entusiasmo y la pasión intactos”.

Supongo que fuiste la clase de adolescente se compraba un disco para pasar horas analizando los créditos de producción (y la cosa no debe haber cambiado tanto a la fecha).

Absolutamente. Así empezó mi vida. Iba a la tienda de discos y le daba la vuelta a cada vinilo para apuntar en una libretita quién había producido cada álbum, todos los detalles. Creo que desgraciadamente ya no hay tanta gente así, se tiene cada vez menos apego a las obras en general; ahora se trata de las canciones. Aunque desde mi perspectiva es lo que hay, no existe ningún reproche. Ahora todos vivimos de lo digital. Ya no hay ventas, sino streams. Por fortuna en Subterfuge tenemos un catálogo de treinta años que nos permite sobrevivir.

Tres décadas de labor. Muchas historias. Triunfos y derrotas.

El primer álbum que se editó fue Pizza pop, de Australian Blonde. En el año 93. Un punto de partida importante, aunque antes hubo muchos singles. Me siento privilegiado, cuando esto empezó reinaba el vinilo, pero viví el boom del CD así como su caída, también presencié la llegada de las plataformas digitales y ahora la vuelta de los vinilos y el casete. Personalmente tengo un apego por ciertos formatos, disfruto la música en vinilo, es lo único que escucho en mi casa; pero asumo que ha existido una evolución. Hoy la gente tiene acceso a la música gracias a su celular, y me parece bien, sólo que ahora cuesta más trabajo visibilizar las cosas con las que uno trabaja, y hay que afrontarlo así. Subterfuge, la mayoría de las veces, edita a sus artistas en formato de vinilo, aunque ahora ese objeto se su usa más como merchandising.

¿Tenías en la cabeza cierto referente al arrancar con Subterfuge?

La historia de DRO (Discos Radiactivos Organizados) siempre me pareció fascinante. Fue mi gran referencia. Actualmente me gusta mucho La Vida Es Un Mus, un sello punk español.

¿Recuerdas cómo te sentiste la primera vez que llegaste a México, qué tanto consideras que ha cambiado la escena de acá desde entonces?

Ocurrió en el año 2015, con Los Fresones Rebeldes, actuaron en el Vive Latino. Cuando llegué por primera vez todavía se manejaba la idea de licenciar discos para que estos los trabajasen otras compañías. Así llegamos a colaborar con Noiselab, nos editaron algunas cosas. Ahora existe una escena sólida, no sólo de artistas, sino de profesionales de la comunicación, entonces es que noto que hay un hueco para posicionarse como compañía dentro de una escena mexicana que no sé si ha cambiado, quizá sólo la conozca más. Gracias a las plataformas musicales es más sencillo profundizar en diversas escenas, pero evidentemente todo ha crecido, mejorado. Hay un montón de músicas muy chulas, se trata de una escena sólida y en crecimiento.

Considerando lo contado, ¿hoy en día es más fácil o más complicado levantar un sello discográfico desde cero?

Es más difícil. Totalmente. Sobre todo porque antes las compañías disqueras tenían bien definidos los papeles, tanto del artista como el de la compañía, se sabía qué aportaba cada uno: el talento y el marketing, respectivamente. Ahora las compañías nos involucramos en los proyectos con el afán de hacerlos más grandes mientras el artista tiene muchas más responsabilidades, y es la compañía quien las facilita.

Hoy que Subterfuge llega a México, ¿qué coincidencias encuentras entre lo que ocurre en España y lo que pasa aquí?

A ver, hay muchos puntos en común. A nivel creativo y a nivel actitud. En España hay una industria más sólida en cuanto a compañías independientes, y los artistas saben que cuentan con un aliado claro. En ese sentido, en México los artistas van más por la libre. Esto no es malo ni bueno. Por otro lado, el público mexicano es de una entrega y pasión desbordantes. Una cosa alucinante. Cuando vine por primera vez, Los Fresones Rebeldes ya se habían disuelto, pero los junté para el Vive Latino. Fue tal la emoción que ellos sintieron que tomaron la decisión de volver a la música. Disfrutaron la entrega del público mexicano.

¿Planeas fichar a bandas mexicanas?

Por supuesto. Sería un placer fichar artistas mexicanos. Que todos sepan que habrá una estructura dedicada a ello. Al mismo tiempo, vamos a seguir trabajando en el crecimiento de Niña Polaca o La La Love You. Ya tenemos algunas cosas en la mira… se sorprenderían si los músicos que tenemos en mente lo leyesen, porque ni lo saben aún.

Se mantendrá la línea estética que ha caracterizado al sello.

Subterfuge toda la vida ha abrazado lo que abarca el pop. Quizá nunca hemos trabajado con el hip hop ni con el estilo urbano, pero no nos cerramos a nada; podría ocurrir con algún mexicano. La idea es apostar con tiempo, no hay fórmulas mágicas de que en seis meses suceda algo; éste es un proyecto a largo plazo sin estratagemas mercadológicas. Lo nuestro es pasional. Buscamos una comunión con los artistas e intentar reflejarlo. Y nos ilusiona empezar desde cero en un país como México.

