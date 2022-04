Liam Gallagher ha publicado un nuevo sencillo, adelanto de su próximo material discográfico.

Desde hace algunos meses, el ex Oasis ha dado pequeñas pistas de lo que será su siguiente álbum de larga duración, C’mon you know, y hoy lo hizo con un tema titulado “Better days”, en el que contó con el apoyo del guitarrista de Yeah Yeah Yeahs, Nick Zinner. La canción ha sido descrita como “el sonido del verano”.

Además, Liam Gallagher confirmó que todas las ganancias obtenidas por “Better days” en Reino Unido, serán donadas a War Child durante lo que resta del año. “No podríamos estar más agradecidos con Liam por su increíble y continuo apoyo a la organización benéfica”, dijo Rich Clarke, director de War Child Records, en un comunicado.

“Con nosotros, desde los primeros días de nuestra recaudación de fondos centrada en la música hace casi 27 años, las contribuciones de Liam se han extendido a incluir temas exclusivos de Oasis en nuestros álbumes clásicos HELP y 1 Love para donar £ 1 de cada boleto vendido de su gira por el Reino Unido en 2019. Ahora, en estos tiempos tan desafiantes, la generosidad de Liam se extiende aún más para ayudarnos a llegar a más niños que viven conflictos en todo el mundo”, agregó Clarke.

“Better days” ya se encuentra disponible en plataformas digitales y acá te dejamos el video oficial, dirigido por Paul Dugdale. Recuerda que C’mon you know se estrena el 27 de mayo de 2022.

