Una vez más Noel Gallagher ha mostrado su descontento con la música de Harry Styles, asegurando que no es ”un verdadero músico”.

Durante una reciente entrevista, el cofundador de Oasis volvió a señalar a Harry Styles como alguien que no tiene talento y con un repertorio musical sin valor artístico. Además, las críticas ahora también llegaron hasta The X Factor, programa de televisión que vio nacer al ex One Direction.

“The X Factor es un programa de televisión, no tiene que ver nada con la música, no tiene nada que ver en absoluto. Así que cualquier cosa que haya salido de ahí no tiene nada que ver con la música”, explicó Noel Gallagher en su charla para la columna Wired del periódico Daily Star.

Tras esto, el veterano rockero continuó utilizando a Harry como un claro ejemplo de que las personas que salen de dicho programa no se esfuerzan tanto como lo haría un músico de verdad: “No me digas que crees que Harry Styles está ahora en la habitación de algún lado escribiendo una canción. Con algo de alegría, estará rodeado de muchas chicas. Te puedo asegurar que no tiene una guitarra acústica afinada mientras trata de escribir algo”.

Vìa Facebook Harry Styles

Cabe mencionar que ésta no es la primera vez que Noel Gallagher muestra su descontento con el trabajo de Styles, pues en 2017, cuando el cantante hizo su debut solista con el sencillo “Sign of the times”, lo criticó asegurando que hasta un gato tenía la capacidad de escribirlo en diez minutos. Y como siempre, en contraste a su opinión, su hermano Liam Gallagher se mostró encantando con la canción.

Fotos de portada vía Instagram Harry Styles / Facebook Noel Gallagher

