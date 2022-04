Harry Styles, ex integrante de One Direction, esta de vuelta con un nuevo sencillo titulado “As it was”.

A una semana del anuncio de su tercer álbum de estudio, el cantante británico ha compartido un breve adelanto de lo que será esta nueva etapa en su carrera, ahora encontrándose con un colorido sonido indie pop. En contraste, los lyrics de “As it was” son oscuros, con Harry sufriendo por una relación rota.

El estreno del sencillo se acompañó con un videoclip dirigido por el ucraniano nominado al Grammy Tanu Muino, en el que el Styles aparece demostrando sus skills en el baile. “Dirigir un video de Harry Styles fue un sueño hecho realidad para mí, ya que es mi artista favorito”, comentó Tanu en un comunicado.

“Fotografiarle fue agridulce, ya que fue uno de los días más felices de mi vida, pero el segundo día de la filmación, mi país, Ucrania, fue invadido, así que pueden imaginarse las locas emociones que tuvimos durante la filmación. Mi equipo de Ucrania y yo pusimos mucho amor en este video y pueden verlo en la pantalla. Será un video musical que nunca olvidaré y ahora puedo retirarme felizmente”, agregó.

“As it was” es el primer sencillo que Harry Styles publica de Harry’s home. El álbum completo se estrenará el próximo 20 de mayo, pero por ahora ya puedes pre-ordenarlo en diferentes formatos a través del website del artista.

Recuerda que el ex One Direction visitará nuestro país a finales de año, con una parada en Guadalajara, otra en Monterrey y dos más en la Ciudad de México.

Foto de portada vía Spotify.

