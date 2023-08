Durante su paso en el podcast de Joe Rogan, el cantante Austin Richard Post, mejor conocido como Post Malone, reveló que pesaba casi 109 kilogramos antes de realizar cambios en su dieta con la que perdió bastante peso.

Malone compartió que logró reducir su peso a casi 84 kilos después de dejar de consumir refrescos. “El refresco es tan malo. Es tan rico, pero tan malo. Si tengo un gran show y sabes qué, me siento un poco travieso. Me llego a tomar una Coca Cola con hielo”, le dijo el cantante a Rogan durante la entrevista.

Malone compartió previamente que convertirse en padre lo motivó a cambiar su estilo de vida. Durante una charla con Zane Lowe, el cantante de “Circles” dijo: “Supongo que tener un bebé realmente puso muchas cosas en perspectiva y realmente me ha calmado mucho, en términos de fiesta, salir y ponerme loco. Pero es lo más hermoso. Solo quiero tomarme un tiempo ahora”.

A principios de este año, Malone recurrió a sus redes sociales para abordar los rumores de que su transformación de peso estaba relacionada con las drogas, lo cual negó en una publicación de Instagram:

El 28 de abril, el cantante y rapero compartió: “Quiero decir que no estoy consumiendo drogas, ha habido muchas personas que me preguntan acerca de mi pérdida de peso y supongo que sobre mi actuación en el escenario. Me estoy divirtiendo mucho con mis presentaciones y nunca me he sentido más saludable. Supongo que la vida de papá entró en acción y decidí dejar los refrescos y empezar a comer mejor para poder estar aquí por mucho tiempo para este pequeño ángel. Lo siguiente serán los cigarros y las cervezas, pero me gusta considerarme un hombre paciente…”

En otras noticias, Malone recientemente adquirió una carta única de ‘Magic: The Gathering’ valorada en 1.5 millones de libras.

Post Malone es un fanático del juego de cartas coleccionables y lo ha sido durante años, colaborando con Wizards of the Coast con frecuencia para promover Magic: The Gathering. Como símbolo de la amistad entre el artista y la editorial, se creó una carta llamada Post the Enchanter: una representación única con lámina de Post Malone como Zur the Enchanter.

Aquí la carta que Wizard hizo de Post para Magic: The Gathering.

El cantante se presentará en el Foro Sol de la Ciudad de México el próximo 5 de septiembre, este será un concierto épico, aunque parece que la venta de boletos no ha ido tan bien ya que en Ticketmaster la semana pasada activaron la promoción “Jueves 2×1” para este concierto, así que ponte atento si quieres ir puede ser que este jueves se repita y si no, pues ya arma tus boletos porque Post malone está en su mejor momento, basta con ver su nueva sesión de Tiny Desk en NPR para comprobarlo: