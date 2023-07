Post Malone llegará por primera vez a México

Después de muchas especulaciones, hace unos momentos finalmente se confirmó que Post Malone se presentará en México por primera vez. Según se anunció, el rapero llegará a nuestro país con el If Ya’ll Weren’t Here, I’d Be Crying Tour, el cual tiene como objetivo promocionar su nuevo material discográfico Austin.

El show de Post Malone en territorio mexa tendrá lugar el próximo 5 de septiembre en el mítico Foro Sol de la Ciudad de México. En esta ocasión, la preventa se realizará exclusivamente para clientes HSBC el 5 y 6 de julio, mientras que la venta general de boletos arrancará el 7 de julio a través de la red Ticketmaster y en las taquillas del Palacio de los Deportes.

El If Ya’ll Weren’t Here, I’d Be Crying Tour iniciará el 8 de julio en Noblesville, y a partir de ahí continuará por diferentes partes de Norteamérica, incluyendo Toronto, Dallas, Atlanta, Phoenix y San Diego. De igual forma, todas las fechas las puedes consultar en el sitio web del artista.

Austin ha sido descrito por el mismo Post Malone como “uno de los discos más desafiantes, gratificantes y emocionantes” en los que ha trabajado. El LP, que incluye 17 canciones, se lanzara el 28 de julio.