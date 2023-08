Twice anuncia su regreso con concierto en CDMX

El fervor del K-pop continúa arrasando en México, y esta vez, la famosa agrupación femenina TWICE ha emocionado a sus seguidores mexicanos, conocidos como “Once”, al confirmar su regreso al país como parte de su gira mundial “Ready To Be“.

JYP Entertainment, una de las empresas más influyentes en la industria del K-pop, ha reforzado su presencia en México al anunciar el esperado retorno de su exitoso grupo femenino, TWICE. Integrado por las talentosas Nayeon, Momo, Sana, Jeongyeon, Jihyo, Mina, Tzuyu, Chaeyoung y Dahyun, TWICE se ha consolidado como uno de los actos más populares del K-pop, cautivando a seguidores en todo el mundo con sus pegajosas canciones y sus enérgicas actuaciones.

A través de sus plataformas de redes sociales, la agrupación compartió la emocionante noticia de su regreso a México. Recordemos que TWICE visitó por primera vez el país en 2019, dejando una inolvidable presentación el 19 de julio en el Palacio de los Deportes. La nueva actuación está programada para el 3 de febrero de 2024 y tendrá lugar en el icónico Foro Sol, los boletos aún no salen a la venta ni hay detalles de la fecha, pero seguramente los podrás encontrar en el sistema Ticketmaster..

Twice regresa a la CDMX

Esta gira, llamada “Ready To Be“, llevará a las idols a otros rincones del mundo, incluyendo ciudades como Melbourne, Jakarta y Sao Paulo en Brasil. Aunque aún no se han dado a conocer las fechas de venta de boletos en México, este anuncio ha avivado la emoción entre los fans.

El concierto programado para el 3 de febrero de 2024 en el Foro Sol de la Ciudad de México representa una oportunidad emocionante para los seguidores mexicanos de TWICE, quienes han esperado ansiosamente su regreso después de su exitosa presentación en el Palacio de los Deportes en 2019.

Aunque los detalles sobre los precios de los boletos para el concierto aún no han sido anunciados, se estima que podrían oscilar entre $1,000.00 y $35,400.00 pesos, considerando eventos similares de alta demanda. Los aficionados están atentos a la próxima revelación de la información de venta.

El Fenómeno de TWICE en el K-pop Internacional

En el vasto mundo del K-pop, TWICE brilla con una luz propia. A través de una combinación de talento, carisma y dedicación, este grupo femenino ha conquistado no solo Corea del Sur, sino también las listas de música y los corazones de los fans en todo el mundo.

Formado bajo la agencia JYP Entertainment en 2015 a través del programa de televisión “Sixteen“, TWICE comenzó con nueve miembros: Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu, quienes provienen de diversas nacionalidades, incluyendo Corea del Sur, Japón y Taiwán. Con una fórmula única y enérgica, la agrupación se ha convertido en una de las fuerzas más influyentes y amadas en la escena internacional del K-pop.