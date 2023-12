‘Coeur sacré’: un homenaje a Daniel Darc (con Pete Doherty y Robert Wyatt incluidos)

El músico francés Daniel Darc murió en febrero del 2013 a los 53 años de edad y tras de sí dejaba la brillante estela de lo que había logrado con el grupo Taxi Girl y luego como solista. Apegado a esa tradición de los creadores malditos, se volcó a los excesos y a través de ellos se labró una figura rutilante dentro del rock francés y la New Wave, aunque al final de su vida se volcó sobre la religión y hasta incluía salmos musicalizados en escena.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

No sólo su compleja personalidad era atractiva, también lo es su legado musical que ahora es revisado por quien fuera productor y arreglista de dos de sus álbumes más logrados; Frédéric Lo fue responsable de Crève coeur (2004) y Amours suprêmes (2008), cuyo título está inspirado en John Coltrane.

Es así como aparece el álbum Coeur sacré -Un hommage de Frédéric Lo à Daniel Darc-, que no sólo exalta las cualidades poéticas del fallecido artista, sino que presenta un nutrido desfila de grandes figuras de la escena francesa que se adaptan a versiones muy en onda synth pop, pero con la clásica sofisticación gala.

Este inspiradísimo homenaje coloca como segundo tema a“Je suis déjà parti”, con la voz invitada de Étienne Daho y que forma parte de la historia de Taxi Girl, la banda que Darc armó entre 1978 y 1986 y en la que militó Mirwais antes de convertirse en una celebridad de la electrónica.

Y seguimos con “Cherchez le garçon”, que ya en su momento tuvo gran notoriedad y que ahora es recreada mediante la combinación de las voces de Benjamin Biolay y Elli Medeiros, que se conjugan en una incursión noctámbula.

Pero es menester destacar la presencia de dos invitados que provienen del entorno anglosajón; en “Without Use & All Used Up” Pete Doherty pulsa la guitarra acústica y se atreve con unas frases en francés; también tenemos a la enorme figura de Robert Wyatt presente en “What’s The Point?” que suma una interpretación vocal que contagia emoción y nerviosismo de parte de Lou Doillon.

Por supuesto que también sopla el viento de la chanson y hay que recordar que a Daniel Darc se le considera precursor de una nueva vertiente y es por ello que el halo Gainsbourg aparece en “Mes Amis”, que fue rehecha por la querida Jane Birkin.

No dejemos de lado la presencia de otros dos ingleses; Bill Pritchard, quien hizo un álbum compartido con Darc, se encarga de “I Remember Oh So Well”, que incluye un hermoso xylofono; mientras que Jean-Jacques Burnel, miembro de The Stranglers y de padres franceses hace “La pluie qui tombe” (hay que recordar que produjo Seppuku, el disco de Taxi Girl de 1981).

Pero dejemos para el final dos de las joyas de Coeur sacré; pongamos por delante “Les armées de la nuit”, que es conducida por ese portento musical que es Dominique A, cuya voz se ajusta perfecto a la cama de sintetizadores y a la caja de ritmo; pero también está la presencia del reputado productor de música electrónica Stupeflip, que aporta toda su libertad creativa a “Paris”, que nos permite exaltar a la cultura francesa en todo su esplendor.

Daniel Darc dejó un legado importante que ahora renace y se reinventa a través de un gesto solidario y el gran talento de Frédéric Lo. ¡Francofilia por todas partes!

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #38: Vivaldi toma mezcal con Cerati en medio de un temblor