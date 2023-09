Blink-182 regresa explosivamente con ‘ONE MORE TIME…’ en octubre

El icónico grupo de pop-punk, Blink-182, ha vuelto con fuerza al anunciar su tan esperado álbum ONE MORE TIME…. Pero lo que hace que esta noticia sea aún más emocionante es que es el primer disco que la alineación clásica de la banda lanzará con todo y Tom DeLonge en más de una década. Esta revelación ha dejado a los fanáticos emocionados y ansiosos por escuchar lo que la banda tiene preparado. Pero eso no es todo, el trío también nos deleitará con un adelanto muy pronto y acá te contamos todos los detalles.

¿Cuándo sale el nuevo disco de Blink-182?

Desde hace semanas, los rumores y las especulaciones han estado circulando sobre el nuevo álbum de Blink-182. Después de lanzar la canción “Edging” el año pasado, la banda ha mantenido un perfil relativamente bajo sobre los detalles de su próximo material. Además, se vieron obligados a cancelar algunas fechas de su gira mundial, lo que dejó a los fanáticos preguntándose qué estaba pasando. Sin embargo, todas las incógnitas se han disipado, ya que el trío ha anunciado oficialmente que ONE MORE TIME... se lanzará el 20 de octubre.

Este es un momento trascendental para la banda y sus seguidores, ya que marca el primer álbum en el que la alineación original, incluyendo a Tom DeLonge, trabaja juntos en más de una década. El último disco en el que colaboraron todos fue Neighborhoods en 2011. Este nuevo material promete ser un regreso triunfal de la banda a su icónico sonido pop-punk.

¿Y el nuevo sencillo cuándo?

Pero aquí viene lo mejor es que los fanáticos no tendrán que esperar mucho para escuchar un adelanto. la banda tiene previsto lanzar el sencillo principal, que lleva el mismo nombre del álbum, el próximo jueves 21 de septiembre. La banda también ha compartido un emocionante video en el que ofrecen una entrevista exclusiva y un pequeño adelanto de la canción. La anticipación está en su punto máximo.

Después de la lamentable cancelación de su gira en tierras aztecas a principios de 2023, han anunciado nuevas fechas para 2024. Los días 2, 3, 5 y 6 de abril, la banda se presentará en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Será una oportunidad imperdible de experimentar en vivo la energía de los nuevos sonidos que Blink-182 ofrecerá.