Blink-182 covereó “We are never ever getting back together” de Taylor Swift

Después de que Travis Barker tuviera que ser operado por una fractura en el dedo, Blink-182 finalmente pudo regresar a los escenarios con su alineación original. Actualmente, el trío se encuentra dando un extenso tour por Norteamérica, el cual ha estado lleno de sorpresas, entre ellas un cover de Taylor Swift.

Sí, así como lo lees. Recientemente Barker, Mark Hoppus y y Tom DeLonge se presentaron en la Little Caesars Arena en Detroit, donde sacaron la swiftie que llevan dentro al hacer una inesperada mezcla de pop-punk, cuando al final de “Dammit” se aventaron un cover de “We are never ever getting back together”, tema que la cantautora lanzó en 2012 dentro de su disco Red.

Para nuestra suerte, algunos de los fans presentes grabaron el épico momento y lo compartieron en redes sociales. Checa por acá un video:

Mark Hoppus cantando 'We Are Never Ever Getting Back Together' de Taylor Swift en la parte final de 'Dammit' durante el show de ayer de blink-182 en Detroit



📹: u/burritodude17 pic.twitter.com/AUahZq4MQ6 — blink-182 Paraguay (@blink182py) May 10, 2023

Recuerda que los conciertos de Blink-182 en México ya han sido reprogramados para 2024. Además, se ha abierto una fecha más y los boletos puedes conseguirlos en el sitio web de Ticketmaster y en las taquillas del Palacio de los Deportes.