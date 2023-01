Kovacs en algún lugar entre Amy Winehouse y Marianne Faithfull

Es un hecho prácticamente extraordinario encontrar a una vocalista que posea una voz suprema… de muy alta escuela y que opté por hacer una especia de canción añeja que despida un halo completamente siniestro, tal como ocurre en “Child of Sin”, la canción que da nombre al tercer álbum de Kovacs, una artista holandesa que provoca un efecto sobrecogedor.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Y es que hay que decir que el tema se fortifica con una gran sección de cuerdas, pero más que nada con la aportación de Till Lindemann, el vocalista de Rammstein, que una vez más prueba con cantar en inglés y aprovecha para soltar una perorata acerca de aterrorizar al barrio desde pequeño y desde el crepúsculo al amanecer.

¿A qué suena lo que hace Kovacs? Pues en ella hay mucho de Nina Simone, un poco de Amy Winehouse y una reverencia por Tom Waits, Ella Fitgerald y The Tiger Lillies… es por ello que hay soul, cuerdas y una puesta en escena casi teatral; todo tramado finamente para que luzca el vozarrón tremendo que tiene la mujer.

Child of Sin -el álbum- está conformado por una decena de canciones que nos hacen quedar deseado por más y para ello están ahí joyas envenenadas tan efectivas como “Bang Bang” y “Fragile” -que abre el disco-.

Al transcurrir la escucha de un trabajo que es toda una experiencia no queda más que acordarnos de Shirley Basey, Nancy Sinitra y Marianne Faithfull, pero con una carga extra de maldad y oscuridad en un disco atascado de amor y desamor: “But when I turned sixteen/ My dirty hands would bleed/ From banging at your door”.

Child of Sin (Wolf Recordings, 2023) es el sucesor de Shades ff Black (2015) (que incluía su muy exitoso sencillo “My Love”, y Cheap Smell (2018) y es una obra que surge de haber trabajado con el productor Jonathan Quarmby a partir de un viaje que incluyó estancias en Turquía y Portugal, lo que se nota en temas como “Goldmine” y “Not Scared Of Giants”.

Sharon Kovacs tiene un estilo interpretativo misterioso y provocativo… luce un sello vintage que se funde a un tono noir que nos remite a historias intrigantes. Cada día nos depara increíbles sorpresas musicales y Child of Sin es una de ellas apenas al iniciar 2023… posee una belleza que turba e intriga.

