Kablito es una artista nacida en Guayaquil, Ecuador; además de desempeñarse en la música también es modelo. Actualmente radica en Los Angeles y su sonido es una mezcla de la esencia del indie pop con ritmos de reggaetón y dancehall.

Actualmente, Kablito se encuentra promocionando su más reciente EP titulado Sentimental. Y ha trabajado con productores como Tainy, DVLP, Samuel Kareem, entre otros.

TXT:: Daniela Elbahara / The League MX

Sabemos que Kablito es tu nickname, ¿Qué significa o de dónde proviene?

Kablito es un nickname que me pusieron en High School. Es un apodo que me dieron porque la gente pronunciaba mi nombre con acento americano (que no me gusta) y no podían decirlo con acento latino, so una amiga me puso el nickname “Kablito” y se pegó.

Naciste en Guayaquil, cuéntame cómo creciste y si te acuerdas de la música que escuchabas o ¿Qué escuchaban tus padres?

Tuve una niñez súper linda y el amor a la música fue algo que nació temprano. Fue realmente mi primer amor. Me acuerdo muy bien cuando escuché “Pies Descalzos” de Shakira por primera vez. Se me explotó el cerebro y lo escuché por meses on repeat. Ella definitivamente fue una de las primeras cantantes que me inspiró a crear música. Mi papá tocaba la guitarra y me enseñó acordes básicos. A partir de ahí comencé a experimentar. Mi mamá también me impulsó, poniéndome en el coro de la escuela. Ella siempre era la artista de las fiestas de cumpleaños, siempre cantando para mi familia y haciendo “conciertos” en la sala. Mis padres escuchaban lo clásico -salsa, merengue, música romántica, etc- pero mi mamá y yo siempre escuchábamos Shakira, Selena y Chichi Peralta en el carro. Es más, hace poco escuchamos “Amor Narcótico” juntas y las dos nos reímos porque fue un flashback total.

Cuéntame sobre todas las ciudades en las que has vivido y qué ha sido lo que más te recuerda a cada una.

The Bronx, NY- Sandwiches de jamón con queso, jugo Tropicana, y shopping con mi mamá los fines de semana.

Elizabeth, NJ- Mi primera experiencia de high school en una escuela americana, no aguante más que unas semanas.

St. Paul/Minneapolis, MN- Aquí es donde estudié música en la universidad. La escuela más divertida de la vida! Música todos los días, literal 🙂

Brooklyn, NY- La mejor comida y aprendí a producir música.

Los Angeles, CA- Donde comencé mi proyecto musical y donde vivo ahora 🙂

El tema “Bye bye”, obviamente dedicado a un ex amor… tiene una coreografía, ¿tú la inventaste? ¿Tomaste clases de baile o simplemente te sale?

¡Si! Yo comencé a hacer tiktoks el año pasado e hice tantos que me aprendí full bailes. Mi baile es una mezcla de todo lo que aprendí durante varios meses, pero sí, yo me la inventé con mi amiga Simone. Después de eso la gente mandaba mensajes pidiéndome que inventara bailes para ellos. Es más, inventé uno para Thalía pero no sé qué pasó con eso.

Normalmente, ¿Te hacen el styling o tú decides lo que te pones?

Depende… diría que es 50/50. Trabajo mucho con Chloe y Chenelle que son unas estilistas aquí en LA. Sin embargo, lo que ven en mis publicaciones de instagram es lo que tengo en mi clóset. Mi gusto es súper específico, sé lo que me gusta y lo que no.

¿Cuál es tu proceso para escribir una canción?

Hmmm depende pero normalmente algo me inspira líricamente y lo escribo en mi cuaderno o en mis notes de el iPhone. Después trabajo con un productor y él hace el beat, mientras que yo escribo melodías. Después la letra y ya. Por otro lado, hay veces que estoy manejando o en el baño y me pongo a cantar algo, después lo grabo en mi teléfono, se me olvida que existe y lo encuentro meses después, like “¡wow aquí hay algo!”.

Sigues escribiendo rolas basadas en Telenovelas, o ¿ya están basadas en tus vivencias personales?

Todas mis canciones ahora están basadas en mis propias experiencias, el nuevo EP titulado”Sentimental” es mi primer proyecto donde decidí ser vulnerable y decir lo que siento. Es una historia completa de principio a final!

¿Cuéntame cuál es la diferencia de tu material anterior a este nuevo disco? Cuál es la evolución?

¡La evolución es grande! Mi primer EP fue escrito con un amigo en su cuarto, es algo que hice por divertirme sin pensar mucho lo que estaba haciendo en el sentido del estilo y la producción, fue súper orgánico, un experimento total! Después conocí a mucha gente nueva en la industria, productores latinos cabrones y de ahí mi sonido fue creciendo poco a poco. Mi música ahora es mucho más personal y enfocada pero al mismo tiempo siento que sigue creciendo y evolucionando. Amo experimentar y jugar en el estudio. Ese es mi playground so creo que eso nunca va a cambiar.

¿Cómo es estar expuesta al público? ¿Cómo te mantienes real en cuanto a esto?

La verdad es que a mi me gusta las cosas “no comunes” o considerabas “raras” entonces si me comparan con alguien de culo gigante y tetas grandes, I’m good! En realidad me vale porque no es mi vibe. Me parece bien en otras personas pero no es algo que personalmente me hace falta. Yo creo que la belleza se siente cuando estás contenta contigo misma de una manera más deep no solo físicamente. Obvio si se han burlado de mi unas veces pero yo se que la gente que hace eso lo hace porque se odian a ellos mismo o hay envidia en sus palabras y es más fácil ser negativo que positivo. Yo la verdad estoy feliz así natural y me gusta representar otro tipo de mujer en esta industria tan sexualizada para nosotras.

Como mujer joven latina en Estados Unidos, ¿es difícil progresar en el medio musical? ¿Le dan más apoyo y promoción a los hombres dentro del género musical al que perteneces?

Yo creo que en general la vida es más fácil para un hombre que una mujer y obvio lo he sentido en esta industria varias veces. Lo bueno, es que si estamos progresando en eso poco a poco. Aunque hasta ahora, aún siento que una mujer sexualizada latina tiene más pull que una mujer más reservada o tomboy. La industria tiene que cambiar en eso porque el público está ready y una mujer con un culo gigante y tetas grandes no es la única representación de una artista latina.

¿A qué te dedicarías si no estuvieras haciendo música y arte?

Tal vez fashion o baile pero… Nada se compara con la música.

¿Qué sigue para Kablito (a pesar de la pandemia)? ¿En qué estás trabajando?

Ahorita estoy en Miami escribiendo música nueva. Tengo planes para nuevos vídeos, colaboraciones, etc pero tomando todo un poquito más lento porque el mundo está así. A parte de eso ando enamorada, so jugando casa un poquito j.