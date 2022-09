Existe una larga tradición irlandesa para contar las grandes hazañas a través de las canciones… es una tierra de trovadores, de nuevos juglares que van de sitio en sitio dando cuento de los acontecimientos y Joey Gavin pertenece a esa estirpe, sólo que con un giro muy del siglo XXI.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

El músico se ha pasado 3 años preparando su disco debut tras arrancar su carrera apenas en 2017 y ha compuesto primero en Dublín, pasó por Creta, en Grecia y remató en Berlín, la ciudad en la que reside. Cierto, ha recorrido la milla y ello se nota en esta primera entrega.

Joey Gavin se ha fogueado siendo miembro del grupo de rock Thumper en Irlanda y luego en Berlín como parte de Deep Turtle, una agrupación dedicada a la improvisación. Acumuló la experiencia necesaria para saber el tipo de sonido que deseaba para si mismo y ello lo volcó en Between the Mountains and the Mystery, que el mismo editó.

Se trata de 8 canciones que parte de un sentido muy amplio del folk, pero que contienen las dosis justas de psicodelia y ciertos toques de pop que enriquecen el resultado. Para acercarse a Between the Mountains and the Mystery ahí están “Water” -que abre el álbum- y “Home Sweet Home”, que incluye un precioso órgano Hammond, que le da una pátina vintage.

Se trata de un disco que encantará a los seguidores de Fleet Foxes -tomando a “Sierra” como ejemplo-, tanto como a los fans del gran Nick Drake a partir de “Golden Hour”, que es todo un remanso esplendente.

Hace poco abordamos el caso de John Murry, otro singer-songwriter que siendo norteamericano se fue a Irlanda, aquí un nativo de la tierra del trébol se marchó a Alemania para hacer lo suyo.

Joey Gavin se preocupó por nutrir la instrumentación y los arreglos y por ahí suenan violín, cello, flauta y acordeón lo que le aporta una belleza adicional al asunto. Between the Mountains and the Mystery es un disco trotamundos, pero que no niega el origen del autor. Se le han agregado los elementos necesarios para que valga la pena escucharlo… prueben con “Evening City Calling” y regresarán a él varias veces.

