Damon Albarn cree que después de Arctic Monkeys nadie ha vuelto a hacer música “tan buena”

Previo al estreno del nuevo disco de Blur, The ballad of Darren, su frontman Damon Albarn hizo una breve parada en el podcast Broken record para reflexionar sobre el estado actual de la música. Si bien el músico se mostró optimista ante el presente y el futuro de la industria, confesó que para él nadie lo ha vuelto a hacer tan bien como los Arctic Monkeys.

“Siento que nuevamente hay un poco más de entusiasmo por la música de guitarra, y eso no puede ser algo malo porque se volvió tan estéril en los últimos años. Para mí, la última gran banda de guitarras fue Arctic Monkeys y realmente no sé si después de ellos ha habido algo tan bueno”, dijo Damon Albarn.

A pesar de esto, el también vocalista de Gorillaz cree que la música en la actualidad se encuentra en buen estado: “Pero ahora hay bandas con una gran cantidad de potencial. Realmente se desmanteló la música de guitarra y se volvió a armar en una forma diferente. Tienes algunas mutaciones nuevas y fantásticas de su genialidad”.

“Me gusta mucho la banda Wu-Lu, parecen ser geniales”, continuó Damon Albarn. “Ahí tienes bandas como Yard Act que parecen estar mejorando cada vez más. Evidentemente no son nuevas, pero sigo viéndolas como emergentes. Bandas como Sleaford Mods, son geniales. Hay un montón de lenguaje grandioso que se está utilizando de nuevo, no esta mierda de rock genérico; odio eso, me gustan los poetas y las guitarras”.

Recuerda que tanto Blur como Arctic Monkeys visitarán nuestro país antes de que termine el año. Los boletos ya se encuentran a la venta a través de Ticketmaster.