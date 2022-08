¿Acaso el sentido del arte no se basa muchísimo en la sorpresa? Los hallazgos inesperados aportan una emoción no prevista en cualquier ámbito de la vida, pero cuando ello ocurre en la música se convierte en toda una celebración. Me parece que es algo esencial para destacar de Uke, el dueto que conforman Roberto Martín y Laura Soriano, desde Valencia en España.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Ha sido la noticia de que su álbum más reciente, Au Revoir Les Enfants (Belamarh, 2022), aparece por fin en edición física, tras circular desde el año pasado en digital, lo que me llevó a dejar correr las 10 canciones que lo conforman y quedar sorprendido ante ese oscuro y elegante pop al estilo de Tindersticks, que se alterna con un folk polvoso y lóbrego.

¿A quienes está dirigido este disco y les encantará? Pues a todos aquellos seguidores de Diego Vasallo, Nacho Vegas, McEnroe, Elle Belga, y, porqué no, Javier Corcobado y Pablo Und Drestruktion.

Au Revoir Les Enfants -un titulazo tomado de una película de Louis Malle- es un conjunto de canciones lleno de nostalgia y melancolía… en su mayoría de baja velocidad -con algunos chispazos eléctricos-, pero siempre buscando que aun en su parquedad se alcen con atmósferas subyugantes y brote de ellas una belleza poética completamente natural.

Uke hacen una música muy artesanal… detallista y envolvente, muy al estilo de lo que hace Kurt Wagner con su grupo Lambchop, y ello se nota desde la grandiosa “Hinojo” -una auténtica joya del underground-. Y es que por aquí transcurre country oscuro junto con algo de la estirpe compositora de Carlos Berlanga y Julio Bustamante.

Ahí están “La culpa”, “La destrucción del amor” y el sencillo “El tiempo de los regalos” como odas crepusculares en una entrega que es muy generosa, pues tanto “Autoroute” como “Coltrane” las siguen de cerca, en una música que lo mismo proviene de Tom Waits y Bill Callahan que de referencias del mundo literario, como en “La culpa”, titulo tomado de Vicente Aleixandre.

Y si participan a la distancia algunos de los músicos de Lambchop, también encontramos al veterano Javier Colis y a su colaborador habitual J. Horror agregando guitarras. Aurevoir les enfants no sólo se despide evocando al cine y conducida por el piano, sino que abre con una “Solaris” -sí, como el filme de Andrei Tarkovsky-, que es instrumental.

Uke hacen canciones que son piezas de orfebrería sonora que estaban ocultas y que, por fortuna, tenemos la oportunidad de descubrir y apreciar. Au Revoir Les Enfants es un disco memorable.

