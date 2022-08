Si hay algún músico que represente la figura de un artista para iniciados ese es Tom Waits, un crooner poseedor de una voz de lija y una manera extraordinaria para interpretar canciones sobre perdedores, amores frustrados y pendencias noctámbulas. Lo suyo es un arte mayor para quien busca desvelar los secretos de la existencia.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Poseedor de una discografía muy extensa y maravillosa, que incluye 18 álbumes, también es muy respetado como actor de cine, donde ha representado a diferentes tipos de trásfugas y raros. Ya lleva largo tiempo sin publicar nada nuevo, pues Bad as Me es un disco del 2011 y además está semi-retirado, por lo que resta de disfrutar las reediciones (aunque actuó en Licorize Pizza).

Este año se cumplen 20 años de la aparición de dos de sus álbumes clásicos: Alice y Blood Money, por lo que se preparan reediciones en vinilo azul y rojo translúcido, respectivamente, y que están programadas para llegar el 7 de octubre.

Para agregar interés al asunto, Tom Waits incluyó una versión en vivo para cada disco: “All The World Is Green”, que procede de un show en Milán del 2008; mientras que “Fish And Bird”, fue tomada de un show en Londres del 2004.

Tanto Alice como Blood Money corresponden al periodo en el que Waits y su mujer, la guionista y letrista, Kathleen Brenan colaboraban con el dramaturgo Robert Wilson, quien luego incluyera ese material en un opera de 1992 también llamada Alice, mientras que Blood Money fue el punto de partida del musical Woyzeck del año 2000.

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #25: una celebración atómica que llega del espacio