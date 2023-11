Soars y la plenitud sensorial del post-rock

Sencillamente, hay hombres que viven, transpiran y se alimentan de música… que no pueden estar sin crearla y producirla y uno de ellos es el sueco Kristian Karlsson –Soars-, a quien se conoce por tocar los sintetizadores en Cult of Luna, además de ocuparse del bajo y cantar en Pg.Lost; el asunto es que ambos proyectos no le fueron suficientes y como tenía mucho material acumulado debutó en solitario con Enfold (2021).

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Ahora nos encontramos ante Repeater, un segundo álbum marcadamente orientado al post-rock y que busca provocar mucha emotividad a través de una experiencia instrumental y la influencia de grandes referentes, como lo son God is An Astronaut, Caspian y Mogwai.

A su manera busca la épica a través de 7 piezas de extensión considerable -todas van más allá de los 5 minutos y medio-; Soars ha señalado que su interés es explotar esa vertiente cinemática que él admira de añejos referentes de la electrónica espacial como lo son Jean Michel Jarre y Vangelis.

Repetear logra un amplio recorrido a través de emociones y sentimientos que reflejan el viaje personal de Kristian Karlsson en su alter ego de Soars, un periplo en el que está acompañado por el baterista Christian Augustin, quien es su compañero en Cult of Luna, además de tocar en Stiu Nu Stiu.

Basta con dejar correr Repeater como experiencia completa, pese a que tracks como “The Waiting”, “Uprise” y “Old & Heavy” también brillen separadamente. Se trata de composiciones que representan lo que su creador ha ido acumulando de experiencias musicales a través de los años.

Soars ofrece una odisea entre sintetizadores retro, delays, profundos golpes de batería y un deseo de que el escucha se deje ir en un recorrido espacial, uno en el que también caben los crescendos de guitarra… el remanso y la furia en un mismo estallido de post-rock.

