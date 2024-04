Orville Peck presenta gira, contrato y versión acústica entre el rumor de quitarse la máscara

No son pocas las cosas que agregan excentricidad a un artista como Orville Peck… y no sólo pasa por el hecho de ser un cowboy enmascarado; debemos considerar que nació en Sudáfrica, reside en Canadá y que se dedica a tocar country desde una perspectiva abiertamente gay. ¿Hace falta algo más?

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

A todo lo anterior debemos sumar un registro vocal prodigioso que nos hace acordar una y mil veces del mismísimo Elvis Presley, una peculiaridad que le sirve para potenciar a sus canciones. Se trata de un talento emergente a punto de estallar y ello lo entendió a la perfección Warner Music, anunciando que lo suma a su elenco.

No queda como la única noticia en torno a Orville Peck, dado que también ha dado a conocer que durante este año emprenderá una intensa gira por Estados Unidos y Canadá, para poner fin a un periodo de descanso que abarcó todo el año pasado y que le ha permitido reponerse físicamente del todo el desgaste de años de labor.

En su regreso a la carretera tendrá como abridores a gente como The War and Treaty, Gold Star y Nikki Lane, en un periplo que comenzará en el mes de mayo. Pero no todo ha sido estar fuera de los reflectores, Peck tuvo la oportunidad de participar en el show a propósito de los 90 años de Willie Nelson que se celebró en el Hollywood Bowl (marzo del 2023) y que se difundió en diciembre del año pasado.

Orville eligió una canción de Ned Sublette, “Cowboys Are Frequently Secretly Fond Of Each Other”, que Willie había también covereado en 2006. Después del acontecimiento, Orville Peck declaró: “Puedes llegar a pensar a priori que te quedarías cohibido por acercarte a una leyenda como él, pero lo cierto es que Willie emana felicidad”.

Por si fuera poco, se dejó ver en una foto tomada junto a una camioneta clásica y en la que no aparece con su típica máscara con hilos, sino solamente con sombrero y antifaz, por lo que se ha especulado si es que ha decidido dejar de usarla.

Algo que no ocurre en el acústico de “Dead of Night”, canción que está cumpliendo 5 años de existencia y que ha tenido enorme aceptación, por lo que ha decidido celebrarlo con esta versión en la que los juegos vocales se muestran en todo su esplendor.

