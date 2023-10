Café Marvin y la iconodulía de lo aún no representado con Shackleton & Zimpel with Siddhartha Belmannu

Segunda colaboración entre Shackleton y Zimpel, añadiéndose el conjunto vocal Siddhartha Belmannu. In The Cell Of Dreams. Culturas mezclándose ácidamente en tiempos convulsos.

La distancia cultural suele desaparecer con el hambre y el dolor común, aunque el mal ya está hecho muchas veces.

El británico Sam Shackleton ha marcado los últimos 15 años de la música electrónica con su espíritu combativo y mente lisérgica. En estos años ha demostrado su tendencia a la colaboración.

Su curiosidad creativa le ha llevado del dubstep a territorios alejados. Con el clarinetista de free jazz Waclaw Zimpel produjo en el 2020 tres tracks bajo el nombre Primal Forms.

Ahora en el 2023 con In The Cell Of Dreams publican cuatro rolas como mantras de duraciones de diez a 20 minutos cada uno.

Zimpel se ha volcado en colaborar con artistas electrónicos como James Holden, Rabih Beain, Ken Vandermark y Evan Ziporyn.

Zimpel y Sam se han unido en esta ocasión a vocalistas de la música clásica india, Siddhartha Belmannu, para traer un álbum que es a partes iguales un ejercicio meditativo y un impulso a la trascendencia al tiempo que tematiza tanto la aceptación de nuestra mortalidad como la gozosa celebración de la vida.

El resultado oscila entre la música tradicional india, el psy ambient, la electrónica abstracta y el avant garde.

Y sirve para crear imágenes de una espiritualidad convergente en las esquinas olvidadas de la mente.

In The Cell Of Dreams está publicado por K7!

In The Cell of Dreams de Shackleton & Zimpel with Siddhartha Belmannu