Metric y su ‘Formentera II’: Estado de gracia envidiable

Parecería exagerado en estos tiempos de sencillos lanzar la segunda parte de un álbum apenas un año después de haber sido editado. Sin embargo, la facilidad y naturalidad para lanzar grandes canciones por parte de Metric es más que bienvenida. Formentera II es un álbum que transcurre con la velocidad que suelen producir los álbumes de grandes éxitos. Y es que la mancuerna Haynes-Shaw está, simplemente, en un estado de gracia envidiable.

Nueve temas que corroboran el gran mérito de los canadienses, quienes consiguen una vez más un sonido tan personal como refrescante. Desde el track abridor, “Detour up”, tanto guitarras y sintes tienen un protagonismo a partes iguales, y sobre ellos la voz única de Emily Haines. Si la guitarra acústica en “Would you be for me” nos pone melancólicos, el cuarteto nos arroja de nuevo en la pista de baile con el gran sencillo “Just for once”.

Metric / Formentera II / Metric Music International / Thirty Tigers, 2023

No es ninguna novedad para los seguidores de Metric el gusto por las canciones de corte atmosférico, creadas a través de capas de sintetizadores, aunque siempre con un perfecto trabajo melódico. Esto queda perfectamente demostrado en “Stone window” y “Days of oblivion”, al segunda quizá el mejor tema de todo Formentera II.

Por otro lado, si anteriormente el combo de Toronto había hecho escapadas a paisajes más acústicos, es con “Nothing is perfect” que se posiciona de manera más clara y contundente en estos terrenos. Al atender dicho track surge la idea de una gira en plan guitarra y voz, misma que llegará a nuestro país el próximo 21 de noviembre.

