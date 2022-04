Los de Glass Animals han compartido un cover de “Solar power”, canción con la que Lorde regresó el año pasado.

Sabemos que la agrupación se pinta sola para crear divertidas versiones de temas que los inspiran, ya sean clásicos o contemporáneos. Recientemente el sencillo de la neozelandesa se agregó a la lista de covers de Glass Animals y el resultado es mucho mejor de lo que nos pudimos imaginar.

Hablando de esto, en un comunicado Dave Bayley, frontman de la banda, explicó: “Elegí ‘Solar power’ porque durante un momento en el que todos seguíamos un poco encerrados, esta canción me hizo sentir como si estuviera en la playa… ¡todos necesitábamos un poco de eso! Es un track impresionante, y luego tuve una versión de ella en mi cabeza en la que era más rápida, con un coro de gospel al fondo. Así que, lo hicimos”.

Vía Facebook Lorde

El cover de “Solar power” se lanzó parte de una serie de Spotify Singles que Glass Animals hicieron para celebrar su reciente nominación al Grammy, en la categoría Best New Artists. De igual forma crearon una nueva versión de su tema “I don’t wanna talk (I just wanna dance)”.

Échales un vistazo a continuación:

Foto de portada tonada del Facebook de la banda.

LORDE SE ENCUENTRA CON VIEJAS VERSIONES DE ELLA MISMA EN UN NUEVO VIDEO