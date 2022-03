Lorde continúa haciéndole promoción a su más reciente álbum de estudio, ahora con el lanzamiento de un nuevo audiovisual.

La neozelandesa no suele estar muy activa pero cada vez que tenemos noticias de ella, nos deja con muy buen sabor de boca y hoy nos complació con la presentación del video oficial de “Secrets from a girl (who’s seen it all)”, canción incluida en su disco Solar power.

El tema en sí trata sobre las dificultades y tristezas que Lorde, como muchos otros jóvenes, tuvo que enfrentar durante el cambio de la adolescencia a la adultez. Esto mismo fue lo que se quiso retratar en el clip dirigido por Joel Kefali, con un especial reencuentro entre cantante y versiones pasadas de ella misma.

Respecto a esto, en un comunicado, Lorde explicó: “Esta canción soy yo en comunicación con otra versión de mí, tratando de mostrarle la sabiduría que he comenzado a reunir en el camino. Cuando estábamos tramando el video, Joel mencionó algunos viejos tópicos de películas y programas de televisión sobre agrupaciones de mujeres”.

Vía YouTube

“Me inspiró a identificar tres versiones distintas de mí misma e imaginar lo que sucedería si éstas pudieran encontrarse… la niña con su lápiz labial morado y joyas plateadas, grandes rizos peinados de lado, saltando y rebotando como lo hacía cuando tenía seis años de edad; la enamorada, una pequeña mujer de rojo con un pequeño ojo de diamante, que se despierta divina y con resaca; y la jardinera, que soy yo en mi forma más sabia y crujiente, vestida con mi propia ropa”, agregó la cantante.

Te dejamos el nuevo video a continuación y recuerda que este año la neozelandesa realizará un extenso tour por Norteamérica; si deseas lanzarte, en este enlace puedes encontrar toda la información.

Foto de portada vía YouTube.



