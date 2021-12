Tras una larga espera, finalmente el día de hoy se confirmó la lista de artistas que formarán parte de la primera edición del Primavera Sound Festival en Los Angeles, California.

Dos años han pasado desde que el festival barcelonés anunció sus planes de conquistar tierras americanas y, pese a los diversos obstáculos que tuvo que enfrentar, el próximo año todo esto por fin será una realidad. Según se anunció en redes sociales, el Primavera Sound Los Angeles se realizará del 16 al 18 de septiembre en el L.A. State Historic Park.

El cartel con el que el festival debutará en California tiene como headliners a Lorde, Arctic Monkeys y Nine Inch Nails; y se complementa con otros grandes talentos de talla internacional como Clairo, Arca, Cigarettes After Sex, Little Jesus, El Mató A Un Policía Motorizado, Fontaines D.C., Paloma Mami, Shygirl, Khruangbin, Kim Gordon, Faye Webster, James Blake y King Krule.

En cuanto a los boletos… este viernes 10 de diciembre se realizará una pre-venta, para la que deberás de realizar un registro previo en este enlace. Además, los organizadores del Primavera Sound Festival también confirmaron que los boletos adquiridos para la edición de 2020 (postergada por la pandemia), continuarán siendo válidas.

Igual toda la información la puedes consultar en el website oficial del festival, o bien, en sus redes sociales. ¡Nos vemos en 2022 para volver a bailar y celebrar juntos!

Foto de portada tomada del Instagram del festival.