Autogramm entrega un álbum perfecto para el fan del New Wave

El último LP de Autogramm, Music That Humans Can Play (Stomp Records, 2023) llega como un cometa de neón atravesando un cielo oscuro y confuso. Impulsado por sintetizadores y rebosante de energía, este álbum catapulta al oyente directamente a un universo paralelo con colores en 8K donde los años 80 chocan con un paisaje sonoro futurista, que obligadamente te recuerdan a Devo.

Saltando de Seattle a Chicago y Vancouver, este proyecto crea una mezcla musical con influencias que van desde The Fixx hasta David Bowie, fusionando un brebaje que encaja perfectamente en la esquina de los años 80 de tu colección de vinilos. Pero no te dejes engañar por la resonancia retro; este álbum es un viaje en el tiempo, ofreciendo temas que navegan desde lo cómico hasta lo trágico.

Su video de “Born Losers” encapsula su ethos. Filmado en el místico Sasquatch Mountain Resort en British Columbia, despliega una historia sumamente absurdo. Un Sasquatch, acrobacias de esquí, cerveza Kokanee y un plátano en un plato de camarones; una fábula quintesencial de Autogramm sobre ser un forastero, buscando aceptación y encontrando tu tribu.

“Love is for Fools” disecciona el amor durante la era del Covid, mientras que “WannaBe” clama por amarnos en cada forma física que habitamos. Estas pistas son los pilares emotivos dentro del álbum, equilibrados por la oda “Born Losers”.

El disco también revela un toque personal con “Hey Allie”, concebido durante un oscuro y gélido período. Un destello de esperanza, brilla como un faro en medio de un mar de desesperación, nacido de un lugar de lucha familiar y tierno aliento.

Mientras Autogramm luchaba con el destino de su banda en medio de la convulsión global, la pandemia desencadenó una colaboración remota que dio vida a Music That Humans Can Play. Aunque las distancias se midieran en ciudades, su unidad floreció, convirtiendo este disco en un testimonio de resistencia y camaradería.

Con la entrada de Lars Von Seattle, legendario guitarrista de la venerada banda The Catheters de Sub Pop, la vitalidad de la banda se elevó. Su colaboración dio lugar a una sinergia inusual, ecléctica y magnética que resuena a lo largo del álbum, reflejando las cálidas reuniones veraniegas y las sesiones de grabación diligentes en Vancouver.

Music That Humans Can Play no es solo un álbum; es una muestra palpitante de que la nostalgia por lo retro, el hoy y una apuesta por sonidos en los que imaginamos el rock en un futuro pueden amalgamarse a la perfección, sin duda un gran triunfo para la banda. Autogramm entrega una obra maestra fluorescente, digna de alzar una cerveza a su salud, así como de balar pogo de forma desenfrenada. ya sea con tus compas o solo en tu habitación mientras nadie te ve.

Dale play y sube todo el volumen para escuchar el nuevo disco de Autogramm