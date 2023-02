Feist: 6 años después retorna una de las divas del indie

En el mundo de la música el manejo del tiempo es más que relativo; apenas el pasado Superbowl nos hizo ver que Rihanna llevaba 7 años sin presentarse en vivo -¡lo que parecía apenas un instante!- . En eso estábamos cuando pasamos a tener en cuenta que Feist está de vuelta tras de 6 años de su última entrega discográfica, Pleasure (2017).

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Ahora la canadiense se perfila para que el próximo 14 de abril vea la luz Multitudes, el que será su séptimo álbum, una obra que surgió de algo que todos traemos en la mente: “Los últimos años han supuesto para mí un período de confrontación muy grande, aunque parece que lo fue, al menos hasta cierto punto para todos”.

Para adelantar Multitudes, Leslie Feist ha puesto en circulación 3 temas: “Lightning”, “Hiding Out In The “ y “Love Who We Are Meant To”, que incluyó en un breve show en streaming. En el que una vez más dio cuenta de sus grandes dotes como cantante y como una más que solvente compositora.

La nativa de Nueva Escocia se mueve en una franja muy amplia del indie… puede sonar casi acústica y luego probar con un poco de experimentación y estructuras más sinuosas.

Lo que es un hecho es que una y otra vez nutra a sus canciones con ideas interesantes, tales como las que ha expresado a propósito de las que vienen en el álbum por llegar: “Parecía que nuestros ecosistemas relacionales estaban más claros que nunca y, por lo tanto, todo lo que normalmente estaba oculto, como esa forma de evitar conflictos o esa forma de no hablar sobre ciertos temas, de repente salió a la luz. Y en toda esa reevaluación se hizo posible la oportunidad de encontrar un terreno más saludable y honesto, y ese esfuerzo por mantener la evasión realmente terminó sintiéndose como si ahora se requiriera más esfuerzo para entregarnos a la verdad“.

También te puede interesar: Hubris.: la exaltación del post-rock helvético