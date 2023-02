Hubris.: la exaltación del post-rock helvético

Suiza es un país muy marcado por la calma, la mesura y el remanso; además es un territorio en el que confluyen las influencias de las culturas alemanas, francesas e italianas -cada una deja su impronta-. Es así que ante un panorama propio de una postal turística exista quien tenga la intención de sacudirse el marasmo a través del arte y a ello se ha abocado Hubris.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Se trata de una banda de post-rock cuyo nombre tiene que ver con la psicología y las neurociencias y que es utilizado para describir la falta de mesura emocional y la exaltación total del ego; tal es el concepto de Hubris. (al que agregan ese punto final).

La agrupación fundada en Friburgo, durante 2014, ha editado un nuevo disco y es una obra brillante; The One Above es el cuarto álbum del grupo y conserva el carácter instrumental al que han apelado desde su fundación y además incluye esos toques de ambient, electrónica y metal con los que agregan un plus a su sonido.

Hubris. ha publicado una obra conformada por tan sólo 4 piezas, pero que se llevan poco más de 45 minutos, es decir, se decantan por explayarse instrumentalmente todo lo que cada composición les permite y de esta manera extender el viaje emocional que provoca su música. En cuanto al trasfondo temático, han contado que buscaron ligarlas a Platón y la alegoría de la caverna; ellos mismo se plantean si de verdad podemos conocer las cosas.

Habremos de decir que habrán de llamar la atención de aquellos que son seguidores de Mogwai, pero también es cierto que para los enterados del post-rock aflorará un vínculo evidente con lo que hacen los alemanes de Long Distance Calling, ambos atraídos por las calmas mesetas sonoras que luego son interrumpidas por furiosos estallidos que elevan la energía.

Hubris. expresan que les interesan por igual las propuestas de gente como This Will Destroy You que las de Jon Hopkins, es decir pueden optar por el ruidismo electrónico al igual que afianzarse a potentes descargas guitarreras.

The One Above es una propuesta muy estimulante y que habla de la expansión que ha tenido el post-rock en los últimos años… produce una experiencia estimulante y que sin duda activa la psique. No se diga más, Hubris. es una banda a la que urge acercarse y conocer desde las distancias cortas.

También te puede interesar: Long Distance Calling: el post-rock ante las especies en extinción