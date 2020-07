Pues bueno, lo que pensamos sería cosa de un mes va ya por el cuarto. En un principio, quedarse en “reposo” 30-40 días no sonaba tan mal, sobre todo si llevas 15 años saliendo los fines de semana por trabajo. Dije “perfecto, puedo dormir lo que no he podido o no he querido dormir en años”, se logró el objetivo: 40 días de descanso obligado.

Sin embargo, el DJ respira de la energía de los cuerpos pegados y sudados en un espacio confinado, muchas veces hasta del sudor propio que te escurre por el pecho cuando la fiesta está en perfecta sincronía contigo. El primer perreo en el que toque donde mi playera blanca terminó transparente, mi pelo como si recién hubiera salido de la regadera y mi rimel corrido hasta los pómulos, fue cuando lo entendí todo. No importó si del techo del lugar me caían gotas de sudor en las manos, en la ropa o en el equipo. Igual y no suena agradable pero ni el mejor sauna te da ese sentimiento tan sublime ni te saca esa sonrisa.

Siento que hablo por más de un DJ y más de un fan del perreo cuando digo que extrañamos esas noches de sincronía y sudor, sobre todo extrañamos la felicidad que nos provocaba bailar juntos en un lugar sin nadie juzgando si se te levanta demás la falda o si ya te despeinaste. Mientras eso pueda llegar a suceder, hay que adaptarse y seguir buscando formas de generar en las personas ese sentimiento de querer liberarse y olvidarse, y las fiestas por Zoom han sido una forma de hacerlo, aunque seguiremos anhelando esos días hasta tenerlos de vuelta.

Les preparé una lista de DJ sets con varios jefes del cochineo mientras nos volvemos a ver y nos volvemos a arrimar. No es lo mismo pero para lograr un efecto similar, les recomiendo que cierren la puerta de su cuarto, apaguen las luces para que el monitor sea lo único que alumbre, suban el volumen y bailen hasta que su propio calor empiece a llenar ese espacio y los ponga a sudar.

Danny Damn – Mix #2

Este productor y DJ de Tempvs Music es un experto del Malianteo y lo más grasoso del reggaetón. Su selección de tracks son lo que una morra necesita para empoderarse y sentirse la más sexy del pari. Los cuerpos sudados son lo suyo y él lo sabe. No hay forma que no te pases las manos por el cuerpo mientras bailas con su flow. Dale play y dale follow al Danny Damn (@soydannydamn) porque está por sacar un EP y todo el tiempo está editando música con The Produsexxx (@theprodus3x) y todo el team de Tempvs.

Sugarmami

Parte del crew de Perreo MIllennial y una mitad de Army of Skanks. Pat es tranquila, amable y muy atenta, por eso cuando se pone atrás de unos decks y la escuchas mezclar no das crédito y te vuelves loco. Su línea va por el Moombahton y el perreo, con mezclas precisas y remixes de hits poperos que las almas noventeras amarán y volverán a disfrutar pero ahora con más malilla.

Oscar SC

Éste bebecito me ha puesto los bailes más duros en Rico Club de donde es residente. Sus mezclas son rápidas e increíblemente ágiles, no espera a que la rola descanse para mezclarla. Eso quiere decir que te va a tener como trapo de cocina hasta que termine su set. De arriba a abajo y de abajo para arriba. Ni las sentadillas te van a poner el culo como los sets de uno de los DJs más jóvenes de la escena. Que su carita de cachorro no las engañe, este vato trae sandunga de la efectiva. Chequen su canal de YT, eso sí con calentamiento antes, porque no se que está más duro, sus sets o sus producciones. Lo que si se es que es un talentazo y sería una tontería perderle la pista… o perdértelo en la pista.

DJ Sueño Dream Lion

¿Que les digo? Sueño (@djsuenno) es un viejo lobo del perreo, y como tal ya se las sabe. Su pasión es el reggaetón mexa mezclado con un colmillo de perrera. El jefe de Jungla MX está loco, lo sabe y lo explota. ¿Que más se puede decir de uno de los jefes del bellakeo desde hace más de 10 años en México? Nada. Solo escuchar, gozar y aprender.

Mucha Onda

Otro de los miembros de Perreo Millennial que no duda en meter perreo triste, latin trap, pop pero eso si mucho mucho cochineo y de vez en cuando, le encanta el sacón de onda con el clásico del “Blanqueamiento de Ano”. Sus sets son mucho como él, bastante irreverentes y listos para llevarte al after en cuanto suene la última canción. Que no te falte la cuba en la mano cuando estés perreando, porque aquí el verdadero challenge es empinarse sin derramar una gota… de tu chupe.

