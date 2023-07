StarForce: un estilo clásicamente filoso

No todas las promesas se cumplen, pero no por eso se debe dejar de creer en ellas. En el mundo del metal, ese comentario significa que no porque algunas bandas con futuro se estanquen, es necesario creer en las que llegan después terminarán siempre igual. Ahí, en ese punto de la historia, se encuentra StarForce, un quinteto de la CDMX que se autodefine dentro del espectro heavy/speed metal. Varios han encontrado en su música y actitud un motivo para apoyarlos e invitarlos a tocar en festivales importantes como Candelabrum Metal Fest. Apenas tienen un año de actividad formal, y si bien hay áreas en que se nota y es lógico, hay otras en las que no parece verdad.

Pero lo más importante es la música, y en ese rubro destacan sobremanera. Recientemente lanzaron el sencillo “Sign of an Angel”. Como es regla de este espacio evitar los adjetivos para glorificar bandas, lo dejaré en que es una muy buena pieza de heavy metal clásico. Ofrece de entrada dos guitarras filosas, una batería con ímpetu y chispa, un bajo contundente y una voz con enorme potencia. Para el tipo de música que tocan son atributos básicos, aunque ellos lo hacen de manera sólida y bien amarrada.

Si se va un poco más allá hay varios detalles que muestran que están en el camino de encontrar su camino propio, y que será brillante. Hay por ejemplo un par de solos donde la guitarra líder compite, como suele suceder, pero no con la otra guitarra sino con el bajo. Un solo típico en una banda con dos guitarristas suele tener a la guitarra líder al frente, mientras la otra toma el asiento de atrás y la base rítmica acompaña. Aquí no es así. El bajo interactúa y ofrece su propia voz, y el resultado es magia pura.

La canción es parte de la reedición en formato CD de su debutante EP The Universe is Mine, publicado a finales del 2022. Su nombre apareció entre los más destacados del 2022 en el prestigioso conteo latinoamericano de The Dark Melody y en NWOTHM Full Albums, uno de los más importantes canales de Youtube dedicados al heavy metal. Ahí lograron 11 mil reproducciones. En suma, es una banda que promete mucho y por o tanto, ¡altamente recomendable!