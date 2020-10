Es momento de aceptar que el reguetón y el trap existen y están a la vista en todos lados, son una expresión musical, y eso es cultura, y ha sido aceptado por la generalidad de la población, quedó atrás lejos en el tiempo cuando en un Vive Latino se le aventaron monedas a Calle 13, ahora las expresiones relacionadas a estos estilos musicales son abrazados y representan el sentir ya no de un nicho, si no de multitudes.

Obvio, como en todo, hay niveles, y en esta expresión musical podrás encontrar muchas temáticas, así como sub géneros, y ritmos.

Pero una constante son los grandes nombres que representan al estilo, que se llegó a encajonar como “urbano”, y uno de ellos es De La Ghetto, de nombre de pila Rafael E. Castillo Torres​, y nacido en septiembre de 1984 en Nueva York, EEUU. Este cantante ha logrado generar una gran interacción entre sus colegas, y este año nos entregó Los Chulitos, un álbum que reta a la prueba del tiempo, buscando consagrarse como un clásico de esta música. Abrazando colaboraciones con Dalex, Darell, Manuel Turizo, Nicky Jam, Anrcangel, Farruko, Justin Quiles, y muchos más.

-Ya pasó un año de que estrenaste “Selfie” que es el primer sencillo de este disco ¿cómo ha cambiado De la Ghetto de esa canción al lanzamiento de Los Chulitos?

Muchísimo mi hermano, esta pandemia cambió mi manera de pensar completamente, tuve que volver a encontrarme, a enamorarme de nuevo del proceso creativo, pero con tantos viajes, parties y emoción de gira, no me podía concentrar por completo a mi música, que es lo que yo quería hacer.

Para marzo ya había lanzado “Selfie” y “FEKA” y al lanzar “El que se enamora pierde” fue cuando vino la pandemia, y literal, me paró toda la promoción de ese temay yo como artista me frustré, caí en depresión por completo, yo no sabía que iba a pasar, las disqueras cerraron, los aeropuertos, los hoteles la NBA. Pero al hablar con el sello me pidieron atrasar el disco, me dijeron “no sabemos qué va a pasar” y entonces decidí que iba a reabrir el disco y en Warner fascinados, porque ellos querían que yo reabriera el proyecto.

Yo no quería, como artista para mi ya estaba terminado el proyecto, mi manager, mi esposa, y mi gente tuvieron que convencerme, para mi el disco estaba ya perfecto, al final les hice caso, y me dio tres meses metido en mi zona de confort, sin recortarme la barba, el cabello, y estaba pendiente 100% en la música, estamos en un momento en el que a la gente no le importa la marca de ropa que usas, lo que le importa es tener música buena.

La música buena dura para siempre, y este es uno de los mejores discos que he hecho, es algo que nunca va a pasar de moda, yo soy anti trendy, las cosas que son tendencia no se convierten en clásicos, solo vienen y se van.

-Bien, y en tus propias palabras de que se trata Los Chulitos?

El disco es una ola de sentimientos, van desde la primera hast la última canción hay un poquito de todo, no sólo la música, las letras también, además trabajé con productores nuevos, porque cuando trabajas con productores de renombre, tienen tanto trabajo que a veces hacen las cosas para entregártelo en tiempo, los productores nuevos te dan todo, y me dieron el espacio a mi, y entregaron el trabajo que yo quería, estuvimos tres meses fuertemente trabajándolo.

Yo me envuelvo no sólo en las letras, si no en los ritmos, la mezcla, la masterización, la portada, los featurings, en todo, antes de cualquier cosa don fanático de la música y eso lo estoy demostrando con este álbum, este disco es en verdad para los fanáticos de la música.

-Al momento de llegar al tracklist final de Los Chulitos hubo alguna, o algunas colaboraciones que se quedaron fuera del disco?

Sí, hay un tema con Jhay Cortes, que era un track más americano, no se pudo usar por los permisos de Universal, no hay nada malo, solamente que él estaba lanzando música y no querían que se cruzaran, ya lo lanzaremos después.

También trabajé con Guaynaa, un perreo bien sabroso, pero no pudimos usarlo también por los permisos de Universal, pero te digo no es nada malo, simplemente como ellos están sacando música hay que buscar los tiempos para que no choquen esas canciones.

Hay muchas más, para este proyecto yo grabé al rededor de 30 canciones, de esas nos quedamos con las mejores 18.

-¿Consideras la posibilidad que en un futuro haya un volumen dos de Chulitos?

Podría ser, todo depende de la disquera, pero sí, estamos en una era donde la gente quiere canciones, ahora con el encierro la gente tiene tiempo de escucharse a escuchar, de relajarse y compartir con su pareja, sus amistades, en dose sea, y disfrutar de la música.

De hecho la disquera al principio quería que el disco lo partiéramos en dos partes, pero yo les dije que estaban locos, la gente necesita música nueva, la gente está sufriendo y meren despejarse la mente, gracias al público existen las disqueras, así que hay que darle a la gente lo que quiere, y lo que quiere es música cabrona.

-Ahora que no hay conciertos presenciales aún ¿cómo están tus planes a mediano plazo?

Estamos enfocados al álbum, no vamos a lanzar más música hasta el año que viene, un año completo puede vivir este disco entre sencillos y videos, va a haber varios remixes con muchos más artistas, y más featurings.

Además sacamos un tema con Anitta y Arcángel, sacamos un remix con Becky G y Pitbul, sacamos un tema con Davids Ghetta, también va a salir un remix de “Más linda” con Arcángel, viene mucha música.

De mi parte lo que queda es trabajar muy fuerte este álbum, porque este es un álbum clásico, es de lo mejor que he hecho, la idea con este álbum es conquistar a los fanáticos de la música, no sólo a los fans del reguetón.

-Aprovechando que tocas este tema, de repente se ha puesto en la mesa que el reguetón puede llegar a encasillarse en ciertos sonidos y temáticas en sus letras, aunque haya mucha gente buscando tejer puentes con otros sonidos u otras industrias dentro de la misma música ¿hacía donde crees que va el futuro del reguetón en estos momentos?

Hasta ahora va pa’arriba, no puedo decir una dirección a la que vaya ahora mismo, pero tu sabes por ejemplo que México fue una de las plazas más fuertes por conquistar, yo sabía que iba a pasar pero no cuando, siempre tuve esa visión que el reguetón iba a conquistar el mundo latino, que iba a dominar los premios, que tendría presencia en los Latin Grammy,

Lo único que le falta al reguetón es que entre a China, que se posicione en Asia, que entre durísimo allá, ya sabes el regimen en China está bien controlado, las redes sociales están controladas, los únicos artistas latinos que han conquistado Asia son Ricky Martin y Pitbull, son los únicos que han roto es e mercado, y es lo que nos falta a nosotros, y ya después verás que habrá cantantes chinos de reguetón.

