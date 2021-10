Y por fin llegó el día en que los de Northampton se volvieron a subir a un escenario, tras año y medio de incertidumbre pandémica. Con un cambio de sede más adecuado para las circunstancias actuales, el Parque Bicentenario en la Ciudad de México albergó uno de los conciertos más esperados en muchos años.

TXT:: Jacobo Vázquez

Fotos: Flama

Al caer la noche, la música de Soriah (proyecto de Enrique Ugalde) dio la bienvenida a todos los asistentes. Su propuesta nos hizo recordar a los legendarios Dead Can Dance, y llenó el ambiente de espiritualidad y buenos deseos por los tiempos que están por venir. Enseguida el trío californiano Automatic presentó temas de su álbum debut Signal y también estrenó canciones de lo que será su siguiente disco. Su propuesta llena de kraut y post-punk fue preparando el terreno para el acto principal de la noche.

Los acordes de “Rose garden funeral of sores” anunciaron la llegada de la leyenda, Bauhaus, y el final del ayuno de conciertos masivos en la Ciudad de México. Elegantemente vestidos, Peter Murphy, Daniel Ash, David J y Kevin Haskins llenaron un escenario con discretas luces blancas. La potencia de “Double dare” sería la antesala para que el público estallara con “In the flat field”, momento que establecería el rumbo que tomaría el concierto. Bauhaus pertenece a esa clase de grupos que encontraron un sonido muy personal a partir de distintas combinaciones, haciendo de sus canciones temas atemporales, situación que se vio reflejada cuando interpretaron “She´s in parties”, uno de los momentos más festejados por los asistentes.

Sin duda, sorprendió que justo a la mitad de su presentación lanzaran su emblemática “Bela Lugosi´s dead”, eso sí, ovacionada desde el primer acorde del bajo de David J. Interpretación opacada por un asistente que subió al escenario a tomarse una selfie con Peter Murphy, quien hábil y firmemente lo hizo a un lado. La primera parte del concierto terminaría con la trepidante “Dark entries”, antecedida por “Stigmata martyr” y “The passion of lovers”.

El primer encore estuvo lleno de glam con las versiones a “Sister midnight” de Iggy Pop, “Telegram Sam” de T. Rex y la gloriosa “Ziggy Stardust” de David Bowie. La banda abandonaría el escenario para regresar a interpretar “All I ever wanted”, sin duda, el momento de la noche, con un Peter Murphy inspirado, poniendo fin a un evento que desde ya es histórico.

El de Bauhaus fue un regreso que privilegió la emoción ante el artificio de la espectacularidad, respaldado con canciones y unos músicos que responden a su legado.

