El label cassettero de Bristol Limpo Tapes publica un trabajo conjunto, el primero de la disquera compartido, pero en paralelo. Sin simbiosis pre creativa, titulado como los artistas que lo protagonizan, via dekum x Ichiro_.

Desde américa norte llega el dúo via dekum de japón el artista x Ichiro_.

Via dekum traiga un paisaje ambiental rico y panorámico al lado A, invocando la poderosa belleza de sus países de origen en la costa oeste de América del Norte.

Dirígete al otro lado del Pacífico hacia el lado B, donde el ciudadano de Tokio Ichiro_ ofrece un conjunto absorbente de Trip-hop minimalista y sincera hermandad de ritmos.

La primera parte de via dekum es de filo ambient para penetrar paisajes de nieblas densas y humedas.

Lo de Ichiro_ se aproxima al down tempo. Entre ambos artistas una diferencia de pasado creativo. El dúo via dekum, formado por J. Burns and E. Zeringue, apenas cuentan con unas pocas referencias realizadas en los últimos dos años.

Ichiro_ es veterano con mas de una década de trabajo en la música electrónica de vanguardia.

via dekum x Ichiro_ by via dekum