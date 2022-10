Alex Turner, vocalista de Arctic Monkeys, ha nombrado la canción que le gustaría que sonara en su funeral.

No es de extrañarse que un buen amante de la música tenga bien seleccionados esos temas que desearía fueran el soundtrack de algunos momentos clave en su vida, incluyendo su muerte. En este grupo, como era de esperarse, entra el frontman de los Arctic Monkeys, quien recientemente reveló con que pieza musical le gustaría despedirse del plano terrenal.

Durante una charla con Entertainment Weekly, para su sección Soundtrack of my life, Alex Turner habló de la música que lo ha acompañado en sus mejores y peores días, dejando entrever que la escena musical de 2002 tuvo un fuerte impacto en él, ya que no sólo fue el año en que fue por primera vez a un concierto, sino también el que vio nacer la canción que musicalizará su funeral.

“Recuerdo tomar el tren a Manchester para ver a los Vines en octubre de 2002. Éramos Matthew, Nick [O’Malley, el bajista de la banda], otro amigo nuestro y yo. Quiero decir, es gracioso que tres de los cuatro que después conformarían la alineación de Arctic Monkeys estuvieran allí. Normalmente no era así. Vi a ese otro amigo hace un par de semanas, en realidad, y todavía hablamos de eso ahora, tomar el tren por la mañana, ir directamente al frente”, recordó Alex.

Posteriormente, el cantautor regresó a la escena musical de 2002, cuando le preguntaron sobre la canción que le gustaría que suene en su funeral. Para nuestra sorpresa, Alex Turner eligió un track bastante enérgico y divertido que se aleja mucho del ambiente y sentimiento que suele haber en situaciones tan complicadas como lo es la muerte. Se trata de “Dance commander” de Electro Six.

“Estaba hablando de esto con los muchachos de la banda, y ‘Dance commander’ de Electric Six es el que se queda. Estamos de vuelta en esa región de 2002 otra vez, ¿no? Pero las letras de algunas de esas mierdas son brillantes. Depende de qué tipo de funeral quieras, supongo”, concluyó.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

MY CHEMICAL ROMANCE, ARCTIC MONKEYS Y PARAMORE ENCABEZAN EL CARTEL DEL CORONA CAPITAL 2022