Se necesita tener mucho valor para titular a un disco Puta y verter en su interior una serie de historias acerca de vejaciones, abuso y sufrimiento que ha padecido Zahara a lo largo de su vida. Ella se atrevió a plasmar su existencia en canciones y encontró a mucha gente dispuesta a escucharla.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Apenas hace muy poco Zahara pasó por tierras mexicanas para presentar al álbum, que está cumpliendo ya un año de haber sido editado, y que la semana pasada se hizo acreedor a 6 Premios MIN, dedicados a la música independiente.

Ahora presenta “La hostia de Dios”, un tema que procede de las mismas sesiones de Puta, pero que desde un principio fue destinado para ser lanzado como un sencillo que ampliara y prolongara la temática del disco; su momento ha llegado.

Se trata de una canción de electrónica minimalista que es conducida absolutamente por la voz y en la que Zahara canta: “Siento que se han acostumbrado / A escuchar nuestra historia / Ya no les importa / No tiene ningún valor / Seguimos rezando / Pidiendo ayuda / Y nadie mira a su alrededor / Ahora lloramos a solas / Cuando la hostia que recibimos no es el cuerpo de dios”.

A través de su sello, G.O.Z.Z. Records, se emitió un comunicado que recoge la aportación de la poeta Patricia Benito, en el que apunta acerca de la canción: “es esa bocanada desesperada en el último segundo y el agotamiento de las que seguimos arrastrándonos hacia un lugar que -por momentos— parece inalcanzable. También es la sensación terrible de que por mucho que lo intentemos hacer mejor, sentir mejor o vivir mejor, lo roto que tenemos dentro no nos lo va a permitir”.

