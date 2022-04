El viernes 22 se entregó el Premio Cervantes en ausencia de la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, quien no asistió por problemas de salud, pero que mandó un texto que decía: “Mientras algunos se dedican a hacerse ricos, otros nos dedicamos a expresar las emociones”. Un día después me hallo ante el quinto álbum del canadiense Barzin y me parece que le embona a la perfección.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

El disco se llama Voyeurs In the Dark; el músico se tardó cuatro años en preparar las 11 canciones que lo integran y con las que consigue tocar fibras muy sensibles del escucha. Oriundo de Toronto, Barzin Hosseini no se precipita, se decanta por piezas parsimoniosas que transcurren a ritmo lento, pero jamás carentes de emoción y ello ocurre desde el tema titular que se encarga de la apertura.

Aquí hay una música de grandes cualidades cinematográficas, abundante en misterio e interrogantes que tienen detalles justos de jazz y electrónica sobre construcciones que están dentro del campo del slowcore o quizá más bien de un indie rock lento lleno de belleza, tal como ocurre con “Knife in the Water” y “I Dont Want to Sober Up, que arranca con una escueta caja de ritmos sobre la que el cantante hace su magia durante todo este vals.

Aquella frase de Peri Rossi que dejamos en las emociones se completa así: “Otros nos dedicamos a expresar las emociones y fantasías, los sueños y los deseos de los seres humanos” y esto último es precisamente lo que nutre Voyeurs In The Dark (Monotreme Records, 2022) -que suma unas cuerdas moderadas y geniales-.

¿Con quienes se relaciona Barzin? Hay muchas coincidencias con los primeros temas del también canadiense Patrick Watson, algo de la contención de Bon Iver y The National, pero apuesto que tiene bien estudiados a los últimos Radiohead… “To Be Missed in the End” y “It´s Never Too Late to Loose Your Life” son buenas evidencias de ello, al igual que el sencillo “Watching”, en compañía de Set Feux.

Barzin ha hecho su propio ejercicio para asomarse entre tinieblas en algunas vidas ajenas y así incidir en la suya. Voyeurs In The Dark es un disco completamente seductor, algo atmosférico, con mucha personalidad y certidumbre hasta su final con “Distant Memories”.

Canciones que siembran interrogantes… que son sedosas e inquietantes a la vez y que abrazan a la fantasía y el deseo; arte en estado puro… Cristina Peri Rossi tiene razón, que otros se enriquezcan y que unos pocos nos alimenten el alma.

