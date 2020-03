Los deathmetaleros suecos Wombbath sacarán Choirs of the Fallen, su cuarto larga duración, el próximo 6 de marzo bajo el amparo del sello neerlandés Soulseller Records. Para calentar motores han liberado ya tres sencillos promocionales, el más reciente de los cuales es “Wings of horror”. Como ya es costumbre en estos tiempos, el disco estará disponible en CD, formato digital y edición limitada en vinil. Después de todo, un análisis reciente de la industria del disco confirmó que el viejo vinil ha desbancado en ventas al disco compacto, y el metal es uno de los géneros en que más se le añora.

En comunicado de prensa se explica que Choirs of the Fallen contiene 10 temas “de death metal con todo el poder, mezclado por el maestro Tomas Skogsberg en el legendario estudio Sunight. La oferta es una penetrante mezcla de sonidos Death Metal que le gustará a todos aquellos melómanos fans del estilo sueco de hacer Death, ese que no se anda con tonterías”.

También se anunció que para este disco, Wombbath trabajó ya con una nueva alineación que se conforma con Thomas Von Wachenfeldt en la guitarra, Mathew Davidson en el bajo, Jon Rudin en la batería, Hakan Stuvemark en la guitarra y Jonny Pettersson en la voz. El disco contiene 10 temas y dura prácticamente 50 minutos que ha sido calificado por Metal Temple con 10 puntos de 10, con el siguiente comentario: “Wombbath ha creado un soundtrack de pesadillas de asesino serial que derrama horror”.

La banda fue formada en 1990, año en el que lanzaron su primer demo y su primer EP. Su primer larga duración llegó en 1993 bajo el nombre de “Internal caustic torments”. Luego estuvieron prácticamente inactivos hasta 2015, año en que lanzaron “Downfall rising”, pero de ahí a la fecha se han puesto las pilas y editaron “The great desolation” en 2018 y ahora viene ya “Choirs of the fallen”, lo cual los pone con un ritmo de un disco cada dos años.