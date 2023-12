Reynols y su arte único llegan a México

Pósters, fotos, flyers, arte de cubiertas, discos en todos los formatos, camisetas, audios y videos, forman parte de la Reynols 30th Anniversary Exhibition, una exposición itinerante que ya ha visitado Bélgica, España, Grecia, Inglaterra, Japón y ahora llega a México para exhibirse, del 6 de diciembre al 8 de enero, en dos ciudades: Guadalajara (Taller Hospital) y Mexicali (Instituto de Investigaciones Culturales-Museo UABC).

Reynols es un trío oriundo de Argentina formado por Roberto Conlazo, Alan Courtis (guitarras) y liderado por el baterista-cantante Miguel Tomasín, quien cuenta con síndrome de down (galardonado con el Henry Viscardi Achievement Award por su inclusión en 2021, además de ser considerado una de las personalidades más relevantes con síndrome de down a lo largo del mundo cuyo nombre se encuentra en distintos libros de neurociencia y neurodiversidad).

El trío es una arma sonora expansiva que va del free cósmico a la electrónica lo-fi, pasando por el arte sonoro conceptual así como por “observaciones ocio-político-esotéricas”. Posee una obra plasmada en más de 150 discos diseminados en sellos independientes de Estados Unidos, Japón, Europa y Latinoamérica. La banda ha tocado en directo y en estudio con Pauline Oliveros, John Oswald, Lee Ranaldo (Sonic Youth), Birchville Cat Motel, Nihilist Spasm Band y Alan Licht, entre otros.

La ideología luego de 30 años de una banda que no sabe de límites, es hacer lo suyo “porque no hay nadie más que pueda hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos muchísimas cosas por lograr pero ahora no te podemos dar precisiones”. Minecxio Greates No Hits es su más reciente disco y Minecxio “podría decirse que es una República Invisible donde Miguel es el alcalde. Todavía las Naciones Unidas no la reconocen, pero veremos que pasa en el futuro”, dicen los propios músicos.

*También te puede interesar: Daniel Johnston: Love lives forever, 21 tracks para no olvidarlo