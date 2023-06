Daniel Johnston: ‘Loves Lives Forever’, 21 tracks en vivo para no olvidarlo

La noche del 17 de mayo del 2014 no fue cualquiera en la ciudad de México; en la planta alta del Salón Covadonga, en el corazón de la Colonia Roma, fuimos testigos de un artista total que era capaz de superar las enfermedades para entregarse a los amantes del indie más puro. Daniel Johnston llevó al Festival Marvin hasta una dimensión en la que la entrega de un ser humano pudo más que cualquier detalle técnico.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Admirado por tantísimos músicos -especialmente Kurt Cobain-, ilustrador delirante y afectado por un trastorno neurológico más el mal de Parkinson, el nativo de Sacramento, California, fue un cantautor extremadamente sensible que se dedicó a cantarle a la derrota amorosa sin perder en un solo momento la ilusión y la posibilidad de redención.

Pasan los años y su figura no deja de resplandecer, ya sea por la edición de nuevos comics tomados de su acervo, productos de diseño y ahora por el trabajo para recopilar sus grabaciones; hay que agradecer a los encargados de gestionar su legado que aparezca Love Lives Forever (BBC Sessions 2003-11) a través de Trussed Recordings.

Daniel Johnston (1961-2019) atravesó por distintas etapas emocionales más que estéticas, pues se aferró al indie que tanto amaba y que ahora se expone en 5 sesiones diferentes de cuando pasó por los estudios ingleses más unos cuántos cortes procedentes de un concierto en Chicago durante 2017.

Por supuesto que no faltan clásicos como “Casper The Friedly Ghost”, “Life in Vain” y, por supuesto, “True Love Will Find You in The End” (que aparece tres veces) entre un lote de 21 tracks que harán el deleite de todos sus fans y de los melómanos más acérrimos. Basta mencionar que en la sesión del 2008 estaba acompañado por un “dream team” que incluía a Mark Linkous (Sparklehorse) en los teclados, Jad Fair de Fad Gadget en la batería y James McNew (Yo La Tengo) en el bajo. Ellos tocan en 13 temas de esta entrega.

Love Lives Forever (BBC Sessions 2003-11) es un documento musical muy valioso; una bitácora para apreciar el desarrollo de los directos de un artista que se entregaba entero a sus interpretaciones y lanzaba por delante los sentimientos, siempre con ese esperanzador mensaje por delante: “True Love Will Find You in the End”.

