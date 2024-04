Protomartyr: “Conectamos con chavitos que no están dispuestos a seguir reglas”

Hace unos días el conjunto oriundo de Detroit, Michigan, Protomartyr, cumplió su sueño de presentarse por primera vez ante el público mexicano en directo. El cuarteto ha levantado una expectativa enorme gracias al misticismo de sus presentaciones en vivo, a las cuales se suma Kelley Deal (The Breeders) en teclados y guitarra. La pandilla musical que integran Joe Casey (voz), Greg Ahee (guitarra), Alex Leonard (batería) y Scott Davidson (bajo) sigue promocionando su sexto disco de estudio, Formal growth in the desert (Domino Recording, 2023), con el que ha solidificado los pasos dados en su carrera. La siguiente es una charla sostenida con Joe y Greg.

México ha experimentado de forma muy cercana y activa el revival post-punk, y si bien existe una escena grande y sólida ésta es bastante genérica. No hay bandas con un sonido similar al de Protomartyr. ¿Cómo se sienten ante una situación así?

Greg. ¡Es asombroso, porque nunca hemos intentado encajar dentro de ninguna escena post-punk! Creo que jamás hemos ido detrás de lo popular o lo que es tendencia, simplemente hacemos las cosas de la forma que queremos, que exista audiencia dispuesta a escuchar es genial. Jamás hemos esperado algo, pero el hecho de que la gente nos cobije emocionada ante lo que hacemos se siente increíble.

Sin intención de politizar el asunto, la CDMX se caracteriza por sus intensas movilizaciones de orden social. Vivimos un año electoral, hay muchos cambios en el país. ¿Cómo vibran con estos acontecimientos?

Joe. Para nosotros, que somos de Detroit, la cultura y Arte de México siempre han sido de suma importancia. La opinión que se tiene en Estados Unidos sobre México es completamente errónea. En EU únicamente podemos elegir entre dos opciones y, en ese sentido, de algún modo, podemos identificarnos con ustedes y ciertas acciones civiles.

Greg. Para nosotros es importante no adoptar o mostrar cierta identidad política. Es cierto, Joe siempre se ha mostrado muy activo en ese terreno, aunque no de forma tan evidente. Sabemos en dónde estamos parados. Mucha gente pasa por alto estos acontecimientos, pero nuestros fans en general son muy conscientes sobre temas como el racismo, el capitalismo o los derechos de las mujeres. Hablamos desde nuestra realidad, pero de hechos universales.

Es interesante que la música que ustedes hacen. Yo podría denominarla como “el soundtrack del fin del mundo”, sin embargo logra un efecto positivo en la gente joven. ¿Qué hay de esa dualidad?

Joe. Formar parte de una banda es un asunto bastante egoísta. Ya sabes, “mírennos, vean de qué somos capaces, véannos actuar”. Muchos se sienten identificados con lo que hacemos; jamás lo planeamos, pero cuando sucede es asombroso.

Greg. Me agrada que podamos hacer ese tipo de canciones, siempre hemos tocado así. Desde el inicio nos catalogaron como fríos y sombríos, como creadores de la banda sonora para la depresión. Para muchos es así, pero en realidad contamos con fragmentos muy alegres, aunque definitivamente cada persona interpreta distinto. Se siente muy bien conectar con chavitos que no están dispuestos a seguir reglas e imposiciones sociales; con nuestra música, pueden ayudarse a encontrar una identidad, no importa la edad o la clase social.

¿Cuál consideran que es la clave para seguir generando expectativas después de seis discos, sin un enfoque comercial como tal?

Joe. Nos motiva saber que no hemos terminado de explorar todas nuestras posibilidades. Conservamos interesante y divertido el proceso de hacer canciones. Espero que cuando veamos esto en retrospectiva nuestra obra nos haga sentir orgullosos. Lo que nos haría seguir delante en este momento, y hacer aún más linda nuestra experiencia, sería pensar que después de seis o siete discos lanzaremos un hit que le gustará a todo el mundo, pero no hay forma de planearlo. Lo emocionante es no tener certeza de lo que pasará.

¿Cómo describirían su relación con Domino Records? Es decir, considero que se les valora, ustedes ocupan un lugar privilegiado en términos de libertad artística. Tengamos en cuenta que el sello también se ha anotado éxitos con Franz Ferdinand, Arctic Monkeys, Hot Chip, The Kills o My Bloody Valentine.

Greg. Cuando tenía 20 años de edad estaba en Nueva York y trabajé gratis durante un tiempo en su departamento de correspondencia, algo que en realidad está cabrón. El sello significa tanto para mí. De hecho, en esos años comenzaron a reeditar discos de Orange Juice, ¡fue muy emocionante! Es un sello con demasiada historia, tiene un catálogo bastante ecléctico y la mayoría de los actos firmados son muy interesantes, así que cuando mostraron interés en nosotros fue un gran momento.

El factor más importante para firmar con ellos, fue que nos aseguraron total libertad creativa, sabemos que no van a intervenir en nuestros procesos. Tuve reuniones con las cabezas del sello tanto en América como en Europa y fuimos muy derechos al momento de generar acuerdos sin intromisiones. Por supuesto que ellos tienen una relación diferente con grupos que tienen un enfoque más pop.

Joe. No están esperando que seamos los próximos Arctic Monkeys, no hay presión de su parte. Les agradamos por lo que somos.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿habría interés de parte de ustedes por firmar con algún sello transnacional?

Joe. Somos parte de una sociedad capitalista, una cuestión monetaria. Si podemos darnos el lujo financiero de seguir haciendo todo como hasta ahora, no lo haríamos. Estoy seguro de que seguiremos grabando cuando podamos, pero si de pronto salir de gira ya no es redituable, lo que es cada vez más una realidad, y se acerca un sello grande a ofrecernos mucho dinero para vivir, lo consideraríamos.

Greg. El dinero es un arma de doble filo. Cuando estábamos firmados con Hardly Art (sello que financió nuestros primeros trabajos), estuvo increíble pero sólo había un presupuesto de 5 mil dólares y había que ingeniárselas. De hecho, con las descargas y streamings tenemos más ingresos, lo que está bien, porque se generan mejores condiciones para nosotros; pero toma mucho tiempo obtener una ganancia real. Luego, con una disquera grande suele tomar aún mucho más hacer dinero en esta carrera.

