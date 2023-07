El nuevo disco de A$AP Rocky incluirá una colaboración con Peso Pluma

Luego de que a inicios de esta semana se hiciera viral en redes sociales una fotografía de A$AP Rocky junto a Peso Pluma, el día de hoy el rapero aclaró los rumores, asegurando que recientemente entró al estudio con el mexicano para trabajar en una canción colaborativa que formará parte de su cuarto material discográfico, el cual se titula Don’t be dumb.

“Sí, estábamos trabajando en algo para mi álbum. Me encanta el hecho de que en este momento tiene éxito, logrando cosas en Spotify, Apple y todo eso. Y se está volviendo una locura en el extranjero, especialmente en México, haciendo lo suyo. Pero realmente me gusta porque sigue la cultura”, explicó A$AP Rocky en una entrevista con Complex.

“Me contó una historia loca. Dijo algo como ‘yo recuerdo que solía trabajar en una pizzería en un restaurante en el centro de Little Italy. Recuerdo simplemente tomar el tren y escuchar ‘1 Train’ y ‘Peso’. Yo estaba como ‘me estás jodiendo’. Y me dijo ‘vivía en Nueva York cuando te fuiste’. Entonces, para mí, se sintió como lo correcto”, continuó.

Y agregó: “Realmente no soy de los que simplemente colaboran con alguien porque están explotando. Prefiero que haya algún significado allí, y personalmente me cae bien. Me encanta su música y creo que es diferente. Creo que eso es algo que quiero explorar sónicamente. Por eso colaboramos”.

A$AP Rocky también reveló que para este álbum contó con el apoyo de Tyler, The Creator, Madlib, Hit-Boy, Boi1da, Alchemist, Metro Boomin, Mike Dean, entre otros, en la parte de la producción.