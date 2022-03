Chris Rock no presentará cargos contra Will Smith por el altercado que hubo durante la ceremonia de los Oscars 2022.

El día de ayer (27 de marzo) se llevó a cabo la 94º entrega de los premios Oscar, y aunque hubo muchos puntos a destacar, sin duda lo que más ruido hizo fue la bofetada que Smith le dio a Rock por hacer una incómoda “broma” sobre su esposa Jada Pinkett Smith y el problema de alopecia que padece.

Bien pues dándole seguimiento al caso, el Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó en un comunicado (publicado a través de Variety) que Chris Rock ha decidido no levantar cargos en contra de Will Smith por el tremendo golpe que le dio en la ceremonia. Sin embargo, el comediante no ha hecho comentarios públicos sobre lo sucedido.

Vía Facebook Will Smith

“Las entidades de investigación de LAPD tienen conocimiento de un incidente entre dos personas durante el programa los Premios de la Academia. El incidente involucró a un individuo abofeteando a otro. El individuo involucrado se ha negado a presentar un informe policial. Si la parte involucrada desea un informe policial en una fecha posterior, LAPD estará disponible para completar un informe de investigación”, se lee en el mensaje.

Por supuesto, desde el altercado, el mundo del internet se llenó de críticas al respecto, tanto de parte del público como de otras figuras públicas, incluyendo a Nicki Minaj, Mia Farrow y Judd Apatow. En su mayoría, los comentarios han condenado lo sucedido, señalando que aunque la broma de Chris Rock no fue correcta, Will Smith no tuvo porque reaccionar con violencia.

Foto de portada vía Facebook.

