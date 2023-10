‘Five Nights At Freddy’s’ recauda más de 10 millones en taquilla a un día del estreno

Five Nights at Freddy’s, la película de Universal y Blumhouse debuta con un impresionante $10.3 millones en 3,050 salas, eclipsando previas superproducciones. Aunque las comparaciones con Oppenheimer y It Chapter Two son tentadoras, ¿estamos ante un fenómeno cultural o simplemente una estrategia de nicho?

El desbordante éxito, especialmente en audiencias hispanas y latinas, desafía las convenciones, desatando un frenesí entre los fanáticos de Freddy. Las proyecciones sugieren que Five Nights at Freddy’s podría superar los $70 millones al terminar su primera semana de estreno, consolidándose como la tercera mejor vista de octubre.

La crítica, en su mayoría desfavorable, no parece afectar la euforia de los fans, pues como ha venido sucediendo, las adaptaciones de videojuegos a la pantalla grande responden a complacer a los más apegados al videojuego. Un ejemplo reciente lo pudimos ver en Super Mario Bros La Película, la cual estuvo llena de referencias que los fanáticos de hueso colorado agradecieron.

¿Por qué Five Nights at Freddy’s se ha convertido en un fenómeno?

Desde su inicio en 2014 como un juego de horror, la franquicia ha trascendido las pantallas gracias al mundo del internet, que se encargó de difundirlo a través de videojugadores y creadores de contenido que hilaron teorías tenebrosas e inquietantes, generando una comunidad devota y expandiendo este universo a libros, juguetes y más. ¿Es esto un triunfo del horror sobre la crítica o una estrategia de marketing brillante?

La taquilla espera el veredicto final, pero una cosa es segura: Los animatrónicos han llegado para quedarse, desafiando las expectativas y llevando el género de terror a nuevas alturas. ¿Estamos ante el amanecer de una nueva era del horror cinematográfico o simplemente ante un capítulo más en la fascinante historia del fan service?