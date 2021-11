En su nueva autobiografía, Will Smith habla abiertamente de los celos que sintió por la relación que su esposa, Jada Pinkett Smith, tuvo con 2Pac.

Según se reveló, Jada conoció a 2Pac durante los años ochenta en la Escuela de Artes de Baltimore y, pese a que nunca hubo un noviazgo de por medio, llegaron a mantener una relación bastante cercana, lo que al parecer llegó a volver loco a Will, al grado de perder su confianza en él.

“Aunque nunca tuvieron intimidad, el amor que se tenían ambos fue legendario; ellos definieron el ‘ride or die’. Al inicio de nuestra relación, mi mente estuvo torturada por su conexión. ¡Él era PAC y yo era yo”, confesó Will Smith en su nuevo libro autobiográfico.

Y continuó: “Pac era como Harry [el hermano menor de Will]; provocó que tuviera una percepción de mi mismo como de cobarde. Odiaba no ser lo que él era en el mundo y me sufrí unos celos furiosos; quería que Jada me mirara de esa forma”.

“Si ella me eligió a mí en lugar de a Tupac, no habría forma de que yo pudiera ser un cobarde. Rara vez me he sentido así de validado… En múltiples ocasiones estuve en una habitación con Tupac, pero nunca hablé con él. La forma en la que Jada amaba a Pac, me hacía incapaz de ser su amigo. Yo era demasiado inmaduro”, concluyó Will Smith.

