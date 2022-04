Con motivo de su próxima visita a nuestro país y del reciente lanzamiento de su sencillo, “Won’t be apart“, creado en conjunto con Todd Long, ex baterista de The Verve Pipe, charlamos con Eric Jayck, líder, cantante, guitarrista y compositor de Wildstreet, banda que, de cierta manera, se alinea a través su propuesta con la estética sonora y visual de actos como Ozzy Osbourne, Guns N’ Roses, Alice Cooper, Aerosmith, Poison, Mötley Crüe y hasta Velvet Revolver.

TXT:: Joel Rodríguez

¿De dónde surge la idea de colaborar con Todd Long en “Won’t be apart”?

Me alentaron a hacerlo personas que me escribieron en Facebook. Todd me envió una nota de voz con una idea melódica inspiradora; fue la guía que nos llevó al coro, que tiene un gran gancho, y eso lo es todo. Todd tocó algunas guitarras, bajo y batería, me mandó el track y simplemente comencé a cantar.

Cada vez es menos común encontrarse con power ballads de este tipo.

Y tiene mucho rock con un pre coro sólido como una roca. Aunque después de estructurarla nos dimos cuenta de que no había riffs de guitarra pesados; eso es algo que aporté para completarla como una balada rockera. Las baladas de Bon Jovi y Aerosmith en los 90 eran realmente buenas. Inmejorables. Y eran mi objetivo.

Desde la re agrupación de Wildstreet, has colaborado con mucha gente, incluso fuera del terreno del rock, ¿de que forma te nutre esto?

He hecho esto toda mi vida, logro conectar con la energía de los demás. Ha sucedido antes y sucede ahora. Conecto melodías y letras muy rápido. En el caso de “Won’t be apart” traté de alcanzar mi meta desde un enfoque distinto, simplemente me paré detrás de la canción y de su concepto y siento que suena maravillosamente bien.

Después de varios años sin lanzar música, ¿cómo reaccionaron ante el nuevo modelo que predomina en la industria? Es decir, pensar en sencillos y no tanto en discos completos.

En 2019 decidimos adaptarnos y editar los sencillos “Tennessee cocaine”, “Three way ride” y “Born to be”, y no lanzamos más hasta que firmamos con Golden Robot Records, el sello adecuado para nosotros. Queríamos que nuestros fans supieran que seguíamos aquí y al hacerlo de esta forma reconectamos con nuestra audiencia, ganamos nuevos fans y que crecimos exponencialmente.

“One tattoo” es otra de las canciones que destacan dentro del disco, la encuentro mucho más experimental.

“One tattoo” data de 2013, fue el segundo sencillo de otra banda que hice después de la desintegración de Wildstreet. Se nos asocia con el glam rock por el hecho de que me maquillo, pero es algo que hago todos los días, incluso para dar clases; éste soy yo. Creo que lo mejor que una persona puede hacer es seguir en constante evolución, no ser tan rígido respecto a las cosas.

Háblame de la expectativa de venir a México por primera vez…

En 2020 le prometí a nuestros fans mexicanos que tocaríamos allí, es una prioridad. No hay garantía de que la gente vaya a los shows, aún se percibe cierta vibra pandémica, con audiencias moderadas y poca interacción, pero creemos que será algo espectacular. Vamos a tocar en el Kiss Lounge de Toluca, HDX Circus Bar en Ciudad de México y en el Black Dog de Quéretaro.

En 15 años de carrera has experimentado todo lo que otras bandas viven en 20 o 30 años, ¿cuál es tu perspectiva sobre este viaje, en retrospectiva?

Tengo mi confianza elevada al 100 y cuento con músicos increíbles. Cuando comenzamos, éramos unos niños; ahora estamos listos para romperla.