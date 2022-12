Emprender la búsqueda de nuevos artistas tan sólo por la portada del disco o bien el nombre de la banda es una actividad en la que permea altamente La música del azar; existe un alto porcentaje de probabilidad de que la elección sea fallida, pero cuando se da en el blanco, el hallazgo resulta suculento… tal como en el caso de Vagina Lips -bueno nombre y estupenda tapa-.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Se trata del proyecto central de Jimmy Polioudis, quien aprovecha que se mueve con total soltura a la hora de cantar y componer tanto en inglés como en griego; es por ello que Vagina Lips regresan tras dos años y medio en los que su líder se concentró en Mazoha, donde el idioma griego es el protagonista.

Ahora edita Negative Feelings en el que se regodea en el shoegaze y el post punk, pero concebido con mucho tino y eludiendo clichés, lo cual queda explicito desde “Get Off The Train” -que abre el álbum- y en la subsecuente “It´s Alright”, que dejan ver que hay hasta unas partículas new wavers flotando por ahí.

Vagina Lips completa su núcleo con Konstantinos Losifidis, quien toca la batería y también canta, y provienen de la ciudad de Tesalónica, desde donde comenzaron con editando cosas en casete y formando parte de diminutos sellos locales.

De este Negative Feelings (Inner Ear, 2022) debemos destacar también “Sad B4 It Was Cool” y “Modern World” de entre los 8 temas que lo conforman y que Jimmy Polioudis perdió en sus versiones originales y tuvo que reemprender la concepción y grabación hasta dejarlos como los escuchamos ahora.

Vagina Lips es un grupo que tiene una marcada tendencia a explotar la tristeza en las letras de una manera muy destacada y que posee poderío en lo musical; podría decirse de ellos que son el shoegaze que sopla desde Grecia y que debiera de esparcirse por el mundo entero… aquí demuestran que atributos les sobran.

También te puede interesar: Working Men´s Club o de cuando el post-punk no tiene que sonar a lo mismo