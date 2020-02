La calidez a la que Meg Remy nos tiene acostumbrados con sus canciones se repite en 4 American Dollars, canción que acaba de estrenar como U.S. Girls con video oficial.

4 American Dollars será parte de su próximo material discográfico. El video con el que lo estrena es una divertida animación con bocas flotando, cuerpos coloridos y algunos dólares cubriendo la pantalla.

Según la artista, la canción es una sátira sobre la económica de Estados Unidos. Fue dirigido y editado por Emily Pelstring y Meg Remy, y contó con el trabajo de producción y realización de Beyond Wonderland Films.

Velo acá abajo:

“You can do a lot with four American dollars / No matter how much you get to have, you will still die and that’s the only thing”, se le escucha a Remy decir en el coro.

El próximo mes U.S. Girls estrenara su nuevo material titulado Heavy Light, sucesor de In A Poem Unlimited de 2018.

Heavy Light estará disponible el próximo 6 de marzo y será publicado por 4AD. Pre-ordénalo aquí.

Escucha el sencillo anterior, Overtime.