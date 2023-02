Tool podría salir de gira este año

Hace unos días, Carey fue nombrado Progressive Drummer of the Year en los Premios Drumeo. Si bien el baterista no estuvo presente en la ceremonia, mandó un video grabado desde la sala de ensayos de Tool, en Hollywood, en agradecimiento y ahí fue cuando insinuó que la banda tiene grandes planes para este año.

“Espero verlos de gira en 2023. Tenemos un enorme tour en otoño y algunos festivales en verano”, dijo Danny Carey después de dar las gracias por el premio. El video completo lo puedes checar en este enlace; el speech del baterista comienza en el minuto 37:18.

Aunque hasta ahora no hay fechas confirmadas, es una realidad que este verano Tool volverá a los escenarios con un par de presentaciones en festivales. La agrupación encabezará en mayo el Welcome To Rockville de Florida y el Sonic Temple de Ohio, si deseas lanzarte a alguno, las entradas ya se encuentran a la venta.

Después de 13 años alejados de los escenarios, Tool hizo una extensa gira en 2019, en promoción a su disco Fear Inoculum. Desde entonces, el combo únicamente ha hecho presentaciones esporádicas, incluyendo una en la edición pasada de Bonnaroo.