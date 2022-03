Tommy Lee ha compartido un emotivo mensaje en redes sociales sobre cómo fue su última llamada con el fallecido Taylor Hawkins.

El pasado viernes (25 de marzo) el mundo de la música se paralizó completamente ante la noticia de que Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, había muerto en un hotel de Colombia. En realidad es poca la información que se ha compartido al respecto, pero todo parece indicar que Lee fue de las últimas personas que conversó con el músico.

A través de un post en Instagram, Tommy Lee reveló que él habló por teléfono con Taylor tan sólo un par de horas antes de su muerte. “En este momento escribir palabras se siente tan difícil, como nunca antes. Jodeeeeeeeeeer!! … esto duele tan jodidamente fuerte”, dijo el baterista de Mötley Crüe.

Vía Facebook Tommy Lee

“Amigo, acabo de hablar contigo hace unas horas desde tu habitación de hotel en Colombia, antes de tu concierto”, continuó. “Desearía que esto fuera un sueño de mierda o una mala broma de la que ambos nos reiríamos, ¡pero no lo es! SABES lo que siento por ti y cuánto te amo y ambos sabemos que no hay necesidad de escribirlo todo en las redes sociales para que otros lo lean”, concluyó.

Además de Tommy Lee, importantes figuras de la industria musical le han rendido tributo a Taylor Hawkins, incluyendo Liam Gallagher, quien en su reciente presentación en el mítico Royal Albert Hall le dedicó “Live forever”. De igual forma, Miley Cyrus cantó “Angels like you” en honor al baterista durante su show en Lollapalooza Brasil y Elton John le dedicó “Don’t let the sun go down on me” en un concierto en Iowa.

