Este fin de semana hubo una mini reunión de The Smiths en Nueva York, aunque como ya te podrás imaginar, el magno evento no incluyó a Morrissey.

El ex guitarrista de The Smiths, Johnny Marr, lleva un rato de tour con The Killers y el sábado pasado el show tuvo lugar en el icónico Madison Square Garden en Nueva York. Esta noche destacó entre las demás ya que durante su set, Marr invitó al escenario a su ex compañero de banda Andy Rourke, algo que evidentemente no sucede muy seguido; la última vez que se les vio tocando juntos fue en 2013.

Según informó Consequence Of Sound, la dupla se recordó viejos tiempos interpretando dos canciones del catálogo de la agrupación: “There is a light that never goes out” y “How soon is now?”. “Esta canción va exactamente así”, dijo Marr como para señalarle a la audiencia la diferencia de escuchar una interpretación directamente de los músicos originales de The Smiths.

Después de la aparición de Andy Rourke, como ya es tradición, Johnny Marr y The Killers compartieron el escenario para interpretar juntos “This charming man”, canción que también forma parte del repertorio de The Smiths. Afortunadamente, algunos de los presénteles grabaron estos momentos y los compartieron en redes sociales, así que échales un vistazo por acá:

