Comparten grabaciones de The Prodigy nunca antes escuchadas

Un grupo de fans ha recopilado una colección de demos y grabaciones en vivo inéditas de la banda y las ha compartido en línea en un canal de YouTube llamado “All Souvenirs“. Desde grabaciones de estudio hasta proyectos paralelos, esta recopilación ofrece un vistazo único al trabajo en curso de la banda.

Entre las grabaciones encontrarás una versión rara de “Smack My Bitch Up” y una versión en vivo de “Night Boat to Cairo” de Madness. También hay un mezcla VIP rara de “Made In 2 Minutes” de Bug Kahn & The Plastic Jam. Según su sitio, “All Souvenirs” es un proyecto único de cinco profesionales que trabajan en diferentes ramas pero están vinculados a la industria musical.

Acá te dejamos una prueba de todo el material que se encuentra disponible en dicho canal.