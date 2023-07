Kathleen Hanna, líder de Bikini Kill, publicará un libro de memorias

A lo largo de los años se han realizado muchos documentales y libros que exploran el movimiento punk feminista que surgió en los 90’s bajo el nombre de Riot Girl, pero ahora podremos adentrarnos a esta parte de la historia de la mano de una de sus fundadoras, pues Kathleen Hanna ha confirmado que publicará un libro de memorias.

Titulado Rebel girl: My life as a feminist punk, el libro abordará distintos aspectos de la vida de Kathleen Hanna, incluyendo su educación e introducción al feminismo y sus inicios en la música con Bikini Kill, banda con la que inspiró a gente como Ian Mackaye y Kurt Cobain. Además, en sus memorias también hablará de su relación amorosa con Ad-Rock, miembro de los Beastie Boys, su trabajo en Le Tigre y The Julie Ruin y su batalla contra la enfermedad de Lyme.

Rebel girl: My life as a feminist punk se publicará hasta el 14 de mayo de 2024, pero los fans ya pueden pre-ordenar su copia en este enlace.

Esta noticia llega justo en medio de una especie de renacimiento de la carrera musical de Kathleen Hanna, ya que antes de que arrancara la pandemia de COVID-19, Bikini Kill se reunió y desde entonces ha continuado activa sobre los escenarios, mientras que Le Tigre está a punto de comenzar su primera gira en 18 años.